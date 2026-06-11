Kako navodi ovaj list, pozivajući se na više neimenovanih zvaničnika EU, Fon der Lajen želi da dodatno učvrsti svoj uticaj u sektoru koji postaje sve važniji za budućnost evropskog bloka.

- Navika Ursule fon der Lajen da lično rešava strateška pitanja postala je obeležje njenog predsedničkog mandata. Sada je odlučna da produbi svoj uticaj u odbrani, sferi koja je postala ključna za njeno vođstvo - navodi Politiko.

Prema istim izvorima, u Briselu se već radi na novoj Evropskoj bezbednosnoj strategiji, dokumentu koji bi trebalo da bude predstavljen nakon samita NATO-a zakazanog za jul.

Izradu strategije, kako se navodi, nadgleda Evropska komisija, odnosno ljudi iz najužeg kruga predsednice Komisije. Posebnu ulogu imaju njen glavni diplomatski savetnik Simon Mordo i Arno Molenar, bivši službenik Evropske službe za spoljne poslove (EEAS).

Istovremeno, sama Evropska služba za spoljne poslove, koja je do sada tradicionalno učestvovala u izradi ovakvih dokumenata, navodno ima ograničenu ulogu u ovom procesu.

Prema pisanju Politika, po strani je ostao i evropski komesar za odbranu Andrijus Kubiljus, iako se radi o oblasti za koju je formalno nadležan.

Ovo nije prvi potez koji ukazuje na nastojanje Fon der Lajenove da dodatno centralizuje donošenje odluka u Evropskoj uniji.

Politiko je još prošlog meseca objavio da predsednica Evropske komisije priprema veliko restrukturiranje institucije kojom rukovodi. Među planovima se, kako se navodi, nalazi i stvaranje centralizovane kancelarije za upravljanje fondovima Evropske unije, što bi dodatno ojačalo kontrolu Brisela nad ključnim finansijskim i političkim procesima.

Takav razvoj događaja izaziva različite reakcije među evropskim zvaničnicima, dok pojedini smatraju da je jača koordinacija neophodna u vreme rastućih bezbednosnih izazova, a drugi upozoravaju da bi koncentracija moći mogla da naruši dosadašnju ravnotežu unutar institucija Evropske unije.