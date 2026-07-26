"Danas je na sednici Komisije za vanredne situacije doneta odluka o proglašenju vanrednog stanja u gradu", napisao je on u aplikaciji za razmenu poruka Maks, prenosi RIA Novosti.

Prema rečima Skrjabina, jedna osoba je poginula, a broj ljudi povređenih usled vremenskih nepogoda porastao je na 28, prenela je agencija Interfaks.

Istovremeno, došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom u 15 gradova i okruga Rostovske oblasti.

Službe za vanredne situacije do sada su registrovale da je u oluji oboreno više od 1.000 stabala, a zahtevi za intervenciju i dalje pristižu.

U otklanjanju posledica elementarne nepogode angažovano je 25 ekipa hitnih službi, sa 253 pripadnika, kao i 47 jedinica mehanizacije i šest spasilačkih timova gradske službe za potragu i spasavanje.

Olujni vetar, grmljavina i jaka kiša zahvatili su Rostovsku oblast u subotu uveče. Vremenske nepogode prouzrokovale su poremećaje u radu sistema od vitalnog značaja, navodi Interfaks.

Prema saopštenju regionalnog Ministarstva za vanredne situacije, upozorenje na oluju i nepovoljne vremenske uslove ostaje na snazi za Rostovsku oblast tokom 26. i 27. jula, prenosi Tanjug.

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