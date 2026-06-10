Gostujući u emisiji "U sredu sa Bojanom Bilbijom", Vučić je rekao da se još tada pripremao za vođenje države.

- Ja sam se spremao da vodim zemlju. To nije isto kao biti opozicioni lider - rekao je predsednik Srbije.

Govoreći o jednom od protesta iz 2008. godine, Vučić je naveo da je plan bio da se nakon skupa na Trgu Republike kolona uputi ka Predsedništvu, ali da je došlo do tenzija i sukoba.

- Na Trgu smo imali problem sa skupinama ljudi koji su tražili incidente. Ja sam se posvađao sa jednim od njih, rekao sam mu: "Šta hoćeš bre ti". Oni su otišli, nosili su kamenice - prisetio se Vučić.

Kako je rekao, ubrzo je dobio informaciju da će policija intervenisati.

- Potrčao sam napred, a na četrdesetak metara od Doma omladine žestoko su nas napale brigade. Sa mnom je ostao samo Slaviša Kokeza. Ja sam imao šest masnica od pendreka, a on je bio teško povređen - rekao je predsednik.

Vučić je priznao da je tada reagovao neprimereno prema policajcima.

- Bio sam bezobrazan. Kada su me udarili prvi ili drugi put, odgovarao sam brutalno policajcima, što nisam smeo da radim. Jesu oni mene prvi udarili, ali nisam smeo da ih vređam i da im govorim da skinu uniforme. Nije da makar malim delom nema moje krivice. Vodio sam računa, nisam ih ni dodirnuo - rekao je Vučić.