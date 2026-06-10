On se našao u centru bizarnog sudskog procesa nakon što ga je bivša supruga prijavila za bigamiju, tvrdeći da je sklopio novi brak u trenutku kada njihova višedecenijska zajednica još uvek nije bila zvanično i pravosnažno okončana.

Iako je šokirana žena prijavu podnela austrijskim vlastima, Javno tužilaštvo u Klagenfurtu donelo je odluku da obustavi postupak. Razlog? Austrija, uprkos tome što akteri priče godinama žive na njenoj teritoriji, jednostavno nema pravnu nadležnost nad ovim slučajem.

Državljanin BiH iz Filaha optužen je za bigamiju nakon što ga je bivša supruga prijavila da se oženio dok razvod još nije bio pravosnažan. Prvi brak zaključen je u Nemačkoj, a drugi u Bosni i Hercegovini, zbog čega su za postupanje nadležni organi tih država.

Portparol Tužilaštva u Klagenfurtu, Markus Kic, detaljno je obrazložio ovu nesvakidašnju situaciju:

– Bigamija jeste krivično delo, ali u ovom slučaju Austrija nije nadležna. Prvi brak zaključen je u Nemačkoj, a drugi u Bosni i Hercegovini. Mesto izvršenja dela nije Austrija – izjavio je Kic, napominjući da se bivša supruga sa svojom tužbom mora obratiti pravosuđu u Nemačkoj ili BiH.

Nova ljubav tokom posete domovini

Pre nego što je došlo do sloma, ovaj par je više od 20 godina živeo u Filahu i u svom okruženju je važio za skladne supružnike. Međutim, preokret se dogodio tokom muškarčevog boravka u domovini, gde je započeo novu ljubavnu vezu koja je ekspresno krunisana brakom – i to svega nekoliko dana pre zakazanog ročišta za zvanični razvod u Austriji.

– Bila sam u apsolutnom šoku kada sam saznala da se oženio samo četiri dana pre nego što je naš razvod trebalo da bude formalno završen. Prijavila sam ga, ali pravda je očigledno zapela u administraciji – požalila se medijima bivša supruga.

Bivši partneri i dalje žive u istom austrijskom gradu, ali na različitim adresama, dok njihova pravna bitka tek treba da dobije epilog pred sudovima u Nemačkoj ili Bosni i Hercegovini.

Inače, prema zakonima većine evropskih država, bigamija je strogo zabranjena i povlači krivičnu odgovornost, a svaki novi brak sklopljen dok je prethodni još na snazi automatski se proglašava ništavim.