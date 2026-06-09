Pevačice Andreana Čekić i Aleksandra Bursać već godinama nisu u dobrim odnosima, ali čini se da su ratne sekire zakopane. Naime, Andreana je prišla koleginici i srdačno je pozdravila naočigled prisutnih koji su došli na jedan beogradski događaj.

Medijski rat krenuo je kada su Andreana i njene prijateljice, Katarina Grujić i Tamara Milutinović, javno napale Bursaćevu, jer je snimila numeru "Cipele" sa Emirom Đulović, koju je pre nje sa istim pevačem snimila Čekićeva.

Bursaćeva je potom navela da je doživela medijsko maltretiranje od strane pomenutih koleginica, nakon čega joj je Katarina zapretila tužbom.

Izgleda da su se strasti smirile, bar što se tiče Andreane Čekić.