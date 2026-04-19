Porodica Lazić danas u Brestaču obeležava 40 dana od pogibije Dragana Lazića koji je nastadao u saobraćajnoj nesreći 11. marta, a brat Darko svakodnevno na društvenim mrežama objavljuje fotografije i snimke rođenog, ne mireći se sa gubirkom.

U crkvi gde će se održati opelo okupio se veliki broj ljudi, među kojima Draganovi prijatelji, svastika Katarina, majka Branka, ali i Darkova kuma Andreana Čekić koja nije uspela da dođe na sahranu.

Ona je u potpuno crnoj odevnoj kombinaciji polako koračala, nema od bola, dok je na glavi nosila kačket ne želeći da je fotografi uslikaju.

Podsećanja radi, Andreana Čekić, kuma Darka Lazića, nije bila na sahrani pevačevog brata Dragana, jer je bila daleko van Srbije. Na dan sahrane oglasila se bolnim oproštajem od Dragana.



- Tvoje će vesele oči zauvek ostati urezane u mom srcu. Hvala ti, kume moj, za svaki trenutak sa tobom. Čuvaćemo i braniti sve ovo što ti je najmilije i verujem da nas posmatraš sada sa nekog mirnog mesta. Volim te beskrajno, kume, moj - piše u objavi koju je Andreana Čekić objavila na dan sahrane Dragana Lazića.



Od trenutka kada je potvrđena Draganova pogibija, mnoge kolege sa javne scene došle su da budu uz porodicu i izraze saučešće, a podršku su mu pružile i bivše partnerke, Ana Sević i Marina Gagić.

