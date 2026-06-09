U novom spotu Marine Visković za pesmu “Lesi” veliku pažnju privukao je zgodni maneken kojem pevačica sve vreme skriva lice, a Marina je pred našim kamerama ekskluzivno potvrdila spekulacije.

- Jeste, bio je moj emotivni partner. Nije bila prvobitna ideja da bude on, ali on je toliko divan i zaista sam ponosna što imam takvog partnera koji mi pruža podršku i stvarno je zaslužan i za to. Nikada se nisam, moram priznati, na moje partnere oslanjala kada je moja muzika u pitanju. Ništa od njih nisam očekivala, čak ni razumevanje... Nisam nikada želela da ih nešto preterano time opterećujem, da ih infiltriram u te stvari. Medjutim moram priznati da je on predivan i zaista sam mu zahvalna, on je sve sa zadovoljstvom uradio, što se i vidi na spotu. On je sa zadovoljstvom učestvovao i toliko nas je i lepo ugostio i brinuo je o svemu. Stvarno sam srećna što mu je suštinski stalo da to sve bude dobro, da ja budem srećna, da svi budu zadovoljni i da me onako, koliko god može, podrži u mom poslu i u mojim idejama i da mi da najbolju moguću energiju - priznala je Marina.

Pevačica se osvrnula i na situaciju u Dubaiju nakon cele situacije koja je zadesila ovaj grad, ali i na naslove da je tamo od partnera dobila stan vredan milione.

- Pošto sam ja tamo vodila ceo tim, bilo je poprilično izazovno da u tom trenutku nagovorim ljude, kada tamo nije baš poželjno ići. Moram priznati da nismo imali nikakav utisak da se nešto dešava. Evo sada iz prve ruke, ono na početku je bilo strašno, kao što ste i svi mogli da ispratite. Sada se ništa nije dešavalo. Mi smo lepo snimali, izlazili smo, restorani su bili puni. Ima ljudi tamo, oseti se, naravno, da nije to kao pre, pošto je Dubai poprilično turistička destinacija, ali ništa nije bilo značajno drugačije - otkrila nam je Marina.

Marina Visković od dečka dobila stan vredan 3 MILIONA EVRA?!

Na direktno pitanje o medijskim natpisima da je u Dubaiju dobila na poklon nekretninu vrednu 3 miliona evra od emotivnog partnera, Marina je kroz osmeh odgovorila.

- Stvarno mi je neprijatno da pričam o tim stvarima. Neka bude onako intriga, ali kao, ugostiću vas - zaključila je Marina za Alo!

BONUS VIDEO: