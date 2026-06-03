Marina Visković odlučna je da se na muzičku scenu vrati u velikom stilu. Nakon šestomesečne diskografske pauze, pevačica se vraća svojim muzičkim korenima i publici predstavlja novu pesmu „Lesi“, za koju mnogi već komentarišu da nosi prepoznatljiv pečat sa početka Marinine karijere.

Da na novom projektu nije štedela, potvrđuje i činjenica da je spot snimala u Dubaiju i to u luksuznoj Versaće vili, koju je iznajmila isključivo za potrebe ekranizacije. Cena najma ovog ekskluzivnog zdanja dostiže čak 20.000 evra za samo jedan dan.

Za potrebe snimanja Marina je napravila i veliku vizuelnu transformaciju. Vatrena brineta postala je zavodljiva plavuša, a svoju liniju i fizički izgled dovela je do perfekcije. Kadrovi iz spota otkrivaju besprekornu figuru na kojoj joj mnoge žene mogu pozavideti.

– Spot je sniman u Dubaiju jer je Marina od samog početka imala jasnu viziju da upravo tamo oživi novu pesmu. Angažovala je tim profesionalaca iz Srbije kako bi svaki detalj bio realizovan na vrhunskom nivou. Nedeljama je trajala organizacija, a posebno pregovori oko iznajmljivanja Versaće vile, koja je veoma teško dostupna za ovakve projekte. Na kraju se istrajnost isplatila i spot je snimljen u ovom ekskluzivnom ambijentu, čiji jednodnevni zakup iznosi 20.000 evra – otkriva izvor blizak pevačici.

"Pesma je veoma emotivna"

Iako je publika navikla na njene raskošne i produkcijski zahtevne spotove, Marina je ovog puta želela da fokus bude na emociji, pesmi i njenoj transformaciji, a numeru su radili Dragan Brajović Braja i Dejan Kostić.

– Numeru „Lesi“ prati ekranizacija koja savršeno oslikava ono što je Marina zamislila, bez suvišnih detalja koji bi odvlačili pažnju sa same pesme – dodaje izvor.

Posebnu pažnju fanova privukli su vreli kadrovi sa javnosti nepoznatim muškarcem, sa kojim Marina u jednom trenutku deli veoma provokativne scene snimljene za kuhinjskim stolom.

– „Lesi“ je moj povratak onoj staroj Marini. Kao što sam se ja vratila sebi, tako sam se vratila i zvuku sa početka karijere. Pesma je veoma emotivna i verujem da će se mnoge žene pronaći u njenim stihovima. Uverena sam da je ovo tek početak jedne nove, a opet dobro poznate Marine – poručila je pevačica.

Podsetimo, Marini je dečko kupio stan od 3 miliona evra!

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