Poznati jutjuber Stefan Janković izazvao je veliku pažnju nakon što je progovorio o svom neobičnom iskustvu pre i nakon odlaska u Hram Svetog Save, gde se poklonio Pojasu Presvete Bogorodice.

Ova relikvija je prethodnih dana bila izložena vernicima u Beogradu, a hiljade ljudi satima su čekale u redovima kako bi joj se poklonile.

Stefan se oglasio na društvenim mrežama i priznao je da mu je odlazak do hrama bio izuzetno težak jer se neposredno pre toga osećao veoma loše pa je čak i povraćao.

- Tri sata pre nego što smo krenuli da se poklonimo Pojasu Presvete Bogorodice, povratio sam kao nikada u životu. Nisam imao snage, nije mi bilo ni do čega i u jednom trenutku sam pomislio da neću uspeti da odem. Ipak, skupio sam poslednji atom snage i krenuo - napisao je Stefan.

"Ugledao sam siluetu Presvete Bogorodice i Gospoda Isusa Hrista"

Njegovo svedočenje tu nije završeno. Kako je otkrio, zajedno sa ostalim vernicima satima je čekao u redu ispred Hrama Svetog Save, a onda je usledio trenutak koji ga je duboko dirnuo.

- Posle devet sati čekanja ispred Hrama Svetog Save podigao sam pogled ka nebu i ugledao siluetu Presvete Bogorodice i Gospoda Isusa Hrista. Neko će reći da je slučajnost, ali ja znam šta sam osetio u tom trenutku. Mir, veru i snagu koju je nemoguće opisati rečima. Hvala Bogu, Presvetoj Bogorodici i Gospodu Isusu Hristu na ovom blagoslovu. Amin - poručio je on.

Njegova objava ubrzo je izazvala lavinu reakcija na društvenim mrežama. U komentarima su se nizale poruke podrške, a brojni pratioci poželeli su mu dobro zdravlje i poručili da ga Bog čuva.

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