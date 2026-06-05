Incident se dogodio dok je Georgi Bizev bio na odmoru i vozio se planinskim putem kroz Karpatе.

Prema njegovim rečima, primetio je medvedicu sa mladuncem pored puta i zaustavio vozilo. U trenutku kada je izašao ili pokušao da joj se približi i fotografiše je, životinja je iznenada krenula u napad.

Snimci koje je zabeležio prolaznik prikazuju kako se medvedica zaleće ka vozilu, dok drugi snimak koji je napravio sam turista pokazuje kako udara šapama u automobil u kojem se nalazio.

Prema lokalnim izveštajima, životinja je pokušala da otvori vrata i izvuče muškarca napolje, dok je on u panici pokušavao da se zaštiti. U napadu je zadobio ugrize na levoj ruci i više ogrebotina.

Turista je kasnije izjavio da mu je sigurnosni pojas verovatno spasao život, dok su drugi vozači trubili i pokušavali da oteraju medvedicu. Naveo je i da je shvatio da je napravio grešku što je prišao životinji i hranio je.

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Lokalne vlasti upozoravaju da je reč o delu puta poznatom po čestim susretima sa medvedima, gde turisti neretko staju i prilaze životinjama, uprkos upozorenjima da se ne hrane i ne uznemiravaju.

Nakon incidenta, turista je prebačen na dalje lečenje u Bugarsku, dok su nadležni ponovo apelovali na oprez i poštovanje distance prema divljim životinjama u Karpatima.