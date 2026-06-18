Jedan takav slučaj završio je na društvenoj mreži Reddit, gde je muškarac iz Hrvatske podelio fotografiju poruke koju mu je ostavio besni komšija. Razlog sukoba? Parkiranje i buka koju navodno pravi njegov motor. Vlasnik dvotočkaša je izneo svoju stranu priče, tvrdeći da parkira na propisanom mestu i da ne turira namerno, ali komšiju njegov motor ipak ozbiljno iritira.

"Nemoj da ti stradaju gume lii nešto drugo"

Poruka koja je dočekala motociklistu na vetrobranskom staklu bila je više nego jasna i prilično neprijatna:

"Hajde budi ljubazan pa prestani da parkiraš ovo g*** od motora tu pred naš ulaz. Idi parkiraj pred svoj, pa tamo diži toliku buku, a ne nama ovde. Nemoj da ti stradaju gume lii nešto drugo", napisao je anonimni komšija na papiru.

Nakon što je javno podelio pretnju, autor objave je odmah pojasnio situaciju sa tehničke i pravne strane:

Propisano parkiranje: "Parkiram u svom naselju na mesto za automobile gde ima mesta."

Ponašanje: "Ne turiram i ne pravim namerno buku."

Zakon i papiri: "Motor ima aftermarket auspuh sa urednim atestom."

Usijanje na mrežama: Ko je u pravu – bučni motociklista ili besni komšija?

U komentarima ispod objave odmah je buknula rasprava, a mišljenja korisnika su bila duboko podeljena. Dok su jedni branili pravo na korišćenje registrovanog vozila, drugi su apelovali na empatiju prema stanarima koji žele mir.

Primer ljudskog dogovora iz praksе

Jedna korisnica je podelila pozitivno iskustvo iz svoje zgrade, naglašavajući da se sve može rešiti normalnim razgovorom: "Komšija je imao motor... Ujutru, kada je u 6 sati kretao na posao, baš je bio bučan. Mi smo u prizemlju, odmah uz parking zgrade, tako da otvoren prozor nije dolazio u obzir. Razgovarala sam s njim, sve je bilo ljubazno. On je potom odgurao motor dvadesetak metara dalje, upalio ga i odvezao se, i tako je nastavio tokom celog leta. Nisu svi ljudi u istom ritmu niti imaju isto radno vreme."

Na ovaj komentar nadovezao se i sam autor objave: "Tako treba biti rešeno i svi sretni. Ja se ne žalim ovde jer je nekom prebučan motor, to shvatam. Meni smeta način na koji je ta osoba to rešila i što mi je pretila."

Da li komšija ima pravo da vam brani parkiranje?

Jedan od komentatora je stao u otvorenu odbranu vlasnika motora, ističući pravnu stranu problema i naglašavajući da agresija rađa samo inat:

"Razumno razgovarati je jedini način kada tražiš nešto što druga osoba nije dužna da ispoštuje. Autor ima legalan i registrovan motor i ima sva prava ovog sveta da ga vozi u bilo koje doba dana. Dakle, komšija nema pravo da ovo od njega traži niti da to očekuje. To je isključivo na vozačevoj dobroj volji hoće li ga poslušati."

On je dodao da bi flaša vina ili gajba piva uz ljubaznu molbu sigurno rešile problem, dok pretnje bušenjem guma samo pogoršavaju situaciju.

Jezivo upozorenje za kraj: "Nama su zapalili motore"

Ipak, svest o tome da situacije sa parkingom mogu eskalirati u ozbiljan kriminal potvrdio je i poslednji komentar koji je mnoge ostavio u šoku:

"Budi srećan na upozorenju, ovde su nama na mestu za motore zapalili 8 skutera i četiri motora... Čisto da se niko ne pita kome smeta."