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Kineski gigant gradi četvrtu fabriku u Srbiji: Stiglo zeleno svetlo za novu investiciju u Šapcu

Novi pogon prostiraće se na 100.000 kvadratnih metara u industrijskoj zoni Sever u Šapcu, uz plan proizvodnje miliona delova za automobile godišnje

 
Autor:  Milica Krstić
22.07.2026.15:38
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Kineski gigant gradi četvrtu fabriku u Srbiji: Stiglo zeleno svetlo za novu investiciju u Šapcu
Foto: Freepik
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Ministarstvo zaštite životne sredine kompaniji Minth Metal Parts Balkan doo Šabac (MMB) dalo je saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekata automobilske industrije MMB u Šapcu, a za koji je zahtev podnet ranije ove godine.

MMB je deo kineske Minth grupacije za proizvodnju delove za automobile, a ova investicija biće četvrta Minthova u Šapcu. U novom pogonu, kako je ranije najavljeno, proizvodiće ukrasne lajsne i zaptivke od aluminijuma ili nerđajućeg čelika i plastičnog peleta. Planirani godišnji kapacitet fabrike za 2033. godinu je 36 miliona dekorativnih lajsni i 136 miliona zaptivnih delova, piše eKapija.

Nova fabrika će se nalaziti u radnoj zoni Sever u Šapcu, na parceli površine 100.000 m² (K.P. 2780/31, KO Majur) u neposrednom okruženju postojećih Minth pogona.

U planu je izgradnja proizvodnog pogona sa administrativnim delom, kao i trafostanicom, vagom za kamione, skladištem za sirovine, platoom za opremu, pumpnim postrojenjem i instalacionim mostom.

Niče 18 objekata

Predviđena je, kako je ranije ukazano, izgradnja 18 objekata, od čega dve hale za proizvodnju, dok su preostalih 16 pomoćni i prateći objekti. Ukupna bruto površina prizemlja svih objekata iznosiće 41.205,89 m².

Prvi pogon, za proizvodnju aluminijumskih delova za automobile, Minth United AlloyTeck Europe izgradio je 2022. Naredne godine počela je izgradnja i druge Minthove fabrike (topionice) za preradu aluminijuma, Minal Europe Green Material, a zatim i treće fabrike, ivestitora Minth Automotive Europe, za proizvodnju kućišta za baterije e-automobila.

Gradonačelnik Šapca Aleksandar Pajić je još početkom 2023. najavio da će gradnja četvrte fabrike, Minth Metal Parts Balkan, početi do kraja godine.

Kurir Biznis/Ekapija

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