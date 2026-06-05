Mlada muzička zvezda Zorana Mićanović bila je gost nove epizode emisije "Istina ili klik", gde je bez dlake na jeziku progovorila o temama koje intrigiraju javnost, a posebnu pažnju privuklo je njeno priznanje o basnoslovnim zaradama na estradi.

Zorana se, naime, osvrnula na čuveni epitet "Kraljica bakšiša" koji je već godinama prati na estradi, te otkrila brutalnu istinu o tome kako pevači zapravo zarađuju i kolika je razlika u odnosu na "običan svet".

- Ja ne smatram da ikome treba lepiti nikakve etikete. Svi smo mi kraljevi i kraljice bakšiša, jer samim tim takav nam je i posao, da uzimamo veliku količinu novca, na primer za razliku od nekih ljudi koji rade za normalnu platu. Mi za par sekundi ili par minuta uzmemo neku količinu novca za koju neko radi ceo mesec. Tako da ja ne bih sebe nikad nazvala tako, mislim da je onako malo glupo - iskrena je bila pevačica.

ZORANA OTKRILA KOLIKO JE NAJVIŠE BAKŠIŠA UZELA!

Međutim, ono što je usledilo ostavilo je sve bez teksta. Na pitanje koje je jedno od najvažnijih na estradi, koliko je najviše novca uzela odjednom, Zorana je odgovorila bez ikakve zadrške i otkrila cifru od koje se vrti u glavi.

- Između 15 i 20 hiljada evra! I to je sve išlo lično meni, nije se delilo - šokirala je Mićanovićeva priznanjem u emisiji "Istina ili klik".

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