Policija u Velikoj Plani identifikovala je i procesuiraće devetnaestogodišnjeg mladića zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, izazvao materijalnu štetu i pokušao da pobegne od policije.

- Sumnja se da je on sinoć na parkingu jednog ugostiteljskog objekta u Velikoj Plani ušao u otključani automobil u kojem se nalazio ključ, nakon čega je pokrenuo vozilo i krenuo sa parkinga. Tom prilikom udario je u tri parkirana automobila, ali se nije zaustavio već je nastavio vožnju ka centru grada - navodi sa u saopštenju Policijske uprave u Smederevu.

Policijska patrola je odmah po prijavi uočila vozilo i krenula za njim, međutim, kako se navodi u saopštenju, osumnjičeni nije reagovao na upozorenja i signale policije da stane. Potera je okončana kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u ivičnjak, nakon čega je izašao iz automobila i pokušao da pobegne pešice.

- Policajci su ga ubrzo sustigli i utvrdili da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da nema vozačku dozvolu - navodi se u saopštenju.

Protiv devetnaestogodišnjaka biće podneta krivična prijava za krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila, dok će zbog saobraćajnih prekršaja biti podnete i odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

(Telegraf.rs)