Komentarišući otvoreno pismo ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o mogućem susretu sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Tramp je rekao da podržava ideju direktnog dijaloga.

"Ne znam. Drago mi je da možda razgovaraju o sastanku. Mislim da smo imali mnogo veze s tim. Mislim da bi bilo sjajno da se sastanu – treba to da završe", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi Skaj njuz.

On je podsetio da je ranije podržavao i ideju trilateralnog sastanka, koji bi uključio njega, Putina i Zelenskog.

Predsednik Ukrajine uputio je prethodno sinoć otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera, a iz Kremlja je ubrzo nakon toga poručeno da će Putin biti obavešten o pismu i da je Putin rekao da, ako Zelenski želi da razgovara, može da dođe u Moskvu u bilo kom trenutku.

Zelenski u otvorenom pismu Putinu: Ukrajina spremna za okončanje rata

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski uputio je sinoć otvoreno pismo predsedniku Rusije Vladimiru Putinu, poručivši da je Ukrajina spremna za okončanje rata i direktne pregovore na nivou lidera, a ubrzo nakon toga portparol Kremlja Dmitrij Peskov je izjavio da će predsednik Rusije Vladimir Putin biti upoznat sa pismom.

Zelenski je u pismu objavljenom na sajtu predsednika Ukrajine naveo da je Ukrajina spremna za "potpuni prekid vatre tokom pregovora" i pozvao na organizovanje sastanka lidera, uz učešće međunarodnih posrednika.

Istakao je da su mogući domaćini budućeg sastanka Švajcarska, Turska ili zemlje Bliskog istoka, kao i da bi u proces trebalo uključiti Sjedinjene Američke Države i evropske partnere radi postizanja bezbednosnih garancija.

"Postoje zemlje koje tradicionalno ugošćuju lidere da rešavaju pitanja rata i mira. Švajcarska, Turska, zemlje arapskog sveta – mnoge mogu i žele da budu domaćini ovog sastanka. Vođe su ti koji odlučuju o ključnim pitanjima – uvek je bilo i uvek će biti tako. Predlažem da se odredi jasan datum sastanka", istakao je Zelenski.

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