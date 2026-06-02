Vučić je ocenio i da Evropa ide ka ekonomskoj propasti zbog samozadovoljstva i pada produktivnosti, kao i da je previše prepreka koje komplikuju protok investicija između Evrope, Kine i Sjedinjenih Američkih Država.

Upozorio je da protekcionizam na kraju „ubija Evropu“.

„Način na koji ljudi rade biće najteže i najveće pitanje za celu Evropu. Svi živimo lepo i ne vidimo šta se dešava oko nas“, rekao je Vučić za Blumberg.

Ovaj medij konstatuje da je tokom 12 godina Vučića na vlasti, Srbija postala jedna od glavnih kineskih ulaznih tačaka u Evropu, ulažući milijarde dolara u svoje industrije, od rudarstva do humanoidnih robota. Navodi se i da je kineski predsednik Si Đinping odnose dve zemlje opisao kao „čelično prijateljstvo“.

Blumberg navodi da je Srbija do sada dobila skoro osam milijardi evra direktnih kineskih investicija i skoro isto toliko u kreditima za podršku kineskim izvođačima radova koje je Srbija izabrala za infrastrukturne projekte.

„Očigledni razdor između Evrope i SAD nije problem jer Amerikanci traže bilateralne sporazume na istoku kontinenta, gde ekonomije brže rastu. Sjedinjene Američke Države mogle bi da investiraju i do 15 milijardi dolara u Srbiju kroz različite energetske i građevinske projekte“, rekao je Vučić.

Govoreći o evropskim integracijama, Vučić je rekao da će Srbija raditi svoj posao kada je u pitanju ispunjavanje kriterijuma EU.

„Ali, u međuvremenu moramo da brinemo o sebi. Ne možemo da čekamo zauvek“, poručio je.

Članstvo u Evropskoj uniji, prema njegovim rečima, ostaje strateški cilj Srbije, a evropske lidere je pozvao da donesu hrabru odluku i nastave proces proširenja.

„Mi smo na evropskom putu i nije važno sa kakvim ćemo se pritiscima suočavati zbog toga. Ostaćemo na tom putu“, poručio je Vučić.

Rekao je i da će Srbija ove godine održati i parlamentarne i predsedničke izbore.

Odbacio je mogućnost još jednog predsedničkog mandata nakon što mu istekne trenutni 2027. godine, u skladu sa Ustavom. Na pitanje da li bi ponovo želeo da se vrati na mesto premijera, rekao je da bi „to moglo da se desi“ jer bi Srpskoj naprednoj stranci moglo biti potrebno njegovo vođstvo.