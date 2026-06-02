Preduzetnik Marijan K., kojeg je ucenjivalo četvoro mlađih punoletnih osoba i kojem su zapaljena dva luksuzna automobila, dao je izjavu za RTL Danas, prenosi Net.hr.

Kako navodi, prvo je dobio poruku u kojoj je pisalo: „Pošalji sedam miliona evra u bitkoinima (BTC) na kripto adresu...“

Marjan je slučaj odmah prijavio policiji.

-Ucena, čista ucena. Tražili su da im uplatim sedam miliona evra na njihov kripto račun. Naravno da im ne bih uplatio ni cent, jer ne želim da popuštam ljudima koji se bave iznudom. Nisam očekivao da će ovo uraditi- rekao je.

Marjan poznaje jednu od osumnjičenih, 23-godišnju devojku za koju istražitelji smatraju da je organizovala ceo plan.

-Gospođicu Angelinu poznajem jer sam od njenog oca kupio projekat za dve zgrade. Tako smo se upoznali- kazao je.

Na pitanje o motivu ucene odgovorio je:

-Zato što misli da može da živi bez rada. Ja drugo objašnjenje nemam- rekao je Marjan

Pošto nisu uspeli da dođu do novca, osumnjičeni su, prema sumnjama policije i tužilaštva, tokom noći došli do zgrade koju je Marjan gradio. Tamo su benzinom polili njegova dva Lamborghinija i zapalili ih.

Nakon požara poslali su novu preteću poruku:

-Spalio sam ti jednu zgradu i nisam završio. Slede ostala gradilišta i lokali. Ako nastaviš da se igraš Boga, goreće Pantovčak i ti zajedno s njim. Što pre novac, manje štete-

U trenutku požara Marjan se nalazio upravo u toj zgradi, kod svoje ćerke.

-Komšija mi je pozvonio i rekao da gori Lambo. Sišao sam dole, već ga je zahvatio veliki požar. Drugog još nije. Hteo sam da ga izvučem, ali prvi je eksplodirao i više nije bilo mogućnosti. Dalje se tragedija sama vidi- ispričao je Kulaš, prenosi Net.hr.