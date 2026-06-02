Glumac Oven Ris Dejvis, domaćoj publici najpoznatiji po ulozi agenta Vilsona u seriji "Tvin Piks: Povratak", iznenada je preminuo u 44. godini. Njegova smrt šokirala je javnost, a društvene mreže preplavile su emotivne poruke njegovih najbližih, koji su ga opisali kao čoveka koji je bio "brat mnogima".

Oven je iza sebe ostavio zapažene uloge, a pored "Tvin Piksa", glumio je u Diznijevom hitu "Alisa iza ogledala" i filmu "A Serial Killer’s Guide To Life".

Njegov talenat odveo ga je i na daske čuvenog londonskog Vest Enda, gde je igrao u poznatim produkcijama kao što su "Čarobnjak iz Oza" i mjuzikl "Mamma Mia!".

Potresno pismo brata: "Preminuo je iznenada, ali prirodno i mirno"

Glumčev brat Rodri potvrdio je tragičnu vest na društvenim mrežama uz dirljivu posvetu.

- S dubokom tugom moj otac i ja delimo vest da je moj brat, Oven, preminuo. Ova vest će za mnoge biti veliki šok. Doseg Ovenove ljubavi, prijateljstva i velikodušnosti bio je ogroman. Iako još uvek postoje neodgovorena pitanja u vezi sa okolnostima njegove smrti, naša saznanja u ovoj fazi su da je Oven preminuo iznenada, prirodno i mirno - stoji u njegovom obraćanju.

Osvrnuvši se na njegovu toplu prirodu, brat je istakao:

- Izliv poruka koje smo primili proteklih nekoliko dana bio je duboko dirljiv i svedočanstvo je o uticaju koji je imao na toliko života. Oven je imao sreću da ima više od jedne porodice. Pored svoje biološke, izgradio je izvanredne veze, nalik porodičnim, sa mnogim svojim najbližim prijateljima, kolegama i voljenima.

Izuzetno sam ponosan što je, iako je bio moj brat, bio brat i mnogim drugima. Znamo da će ovaj gubitak osetiti veliki broj ljudi, i nalazimo utehu u saznanju koliko je bio voljen - zaključio je slomljeni brat.

Suze i sećanja slavnih koleginica

Ovenov odlazak duboko je pogodio i njegove brojne kolege iz glumačkog sveta. Glumica Hejli Tamadon (49) uputila mu je poslednji pozdrav na mrežama.

- Slama mi se srce kada čujem da je moj predivni prijatelj preminuo. Ovena su mnogi voleli. Obasjao bi svaku sobu u koju bi ušao. Imam divne zajedničke uspomene, znamo se toliko godina... ali naše vreme zajedno u Los Anđelesu će me uvek nasmejati. Spavaj mirno, ljubavi moja. Moje srce je uz njegove prijatelje i porodicu, Rodrija i Konveja - reči su kojima se opraštaju od glumca.

Zvezda hit serije "Dauntonska opatija", Džoan Frogat, takođe nije mogla da sakrije bol. Njene reči odjeknule su među fanovima.

- Čini se da nijedna reč ne može da prenese moje emocije. Toliko mi je žao zbog vašeg gubitka i tuge koju sigurno osećate. Shrvana sam što smo izgubili našeg predivnog prijatelja. On je bio više od prijatelja, on je bio radost i život i talenat i ljubaznost i zabava i inteligencija," napisala je Džoan. "Bio je sve, i moj mozak ne može da obradi da ga više nećemo zagrliti. Šta bih dala za još jedan zagrljaj. Zauvek si u našim srcima, cariad (velški izraz za ljubav).