Stalni predstavnik Ukrajine pri Ujedinjenim nacijama Andrij Meljnik pozvao je evropske zemlje i Sjedinjene Američke Države da se obavežu na aktivno presretanje i uništavanje ruskih raketa i dronova iznad ukrajinske teritorije, preneo je Ukrinform.

Meljnik je na sednici Saveta bezbednosti UN, sazvanoj posle pada drona na stambenu zgradu u rumunskom gradu Galacu, ocenio da taj incident pokazuje da se posledice rata više ne zadržavaju samo u granicama Ukrajine. Prema njegovim rečima, napad na rumunsku teritoriju treba da bude prekretnica u odnosu zapadnih partnera prema pitanju protivvazdušne odbrane.

On je zatražio značajno povećanje isporuka sistema PVO Ukrajini i formiranje snažnog integrisanog odbrambenog štita uz učešće evropskih partnera.

„Ali, pre svega, Ukrajini je potrebna posvećenost naših evropskih i američkih partnera da aktivno presreću i uništavaju ruske rakete i ruske dronove iznad ukrajinske teritorije”, rekao je Meljnik.

Ukrajinski diplomata je naveo da bi, prema stavu Kijeva, najefikasnija zaštita Rumunije i drugih evropskih zemalja bila sprečavanje ruskih raketa i bespilotnih letelica da uopšte prelaze ukrajinski vazdušni prostor i približavaju se granicama članica NATO-a i Evropske unije.

U noći između 28. i 29. maja dron je pao na krov stambene zgrade u Galacu, u Rumuniji, blizu granice sa Ukrajinom. Rumunske vlasti saopštile su da su dve osobe povređene, a više stanara evakuisano. Bukurešt je za incident optužio Moskvu, navodeći da je reč o ruskom dronu koji je bio deo šireg napada na ukrajinske ciljeve.

NATO je posle incidenta saopštio da je spreman da brani teritoriju svake saveznice, dok je Evropska unija osudila, kako je navedeno, „opasno kršenje vazdušnog prostora EU”. Rumunija je, kao odgovor na incident, najavila diplomatske mere prema Rusiji, uključujući zatvaranje ruskog konzulata u Konstanci i proterivanje konzula.

Rusija je odbacila optužbe da stoji iza pada drona u Galacu. Moskva tvrdi da zapadne zemlje bez dokaza optužuju Rusiju za incidente sa bespilotnim letelicama u Evropi.

Rumunski predsednik Nikušor Dan ranije je izjavio da je dron koji je pao na stambenu zgradu u Galacu najverovatnije promenio putanju posle dejstva ukrajinske protivvazdušne odbrane. Međutim, vršilac dužnosti ministra odbrane Rumunije Radu Miruta saopštio je da za sada ne može da potvrdi takvu ocenu, ali je naglasio da odgovornost za incident snosi Rusija, jer je dron sa eksplozivnim punjenjem ušao u vazdušni prostor Rumunije,prenosi Politika.

BONUS VIDEO