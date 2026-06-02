Mina Kostić hospitalizovana je i trenutno se nalazi u klinici "Dr Laza Lazarević", gde je dovedena u pratnji policije zbog znakove agresivnog ponašanja, a komšije su otkrila šta se dešavalo nekoliko dana pre nego što je završila u psihijatrijskoj ustanovi.



- Nažalost, Mina u poslednje vreme nije uopšte dobro. Bori se s teškim oblikom depresije, a to je pre svega što više ne može da podnese razdvojenost od Kaspera. Iako je mislila da će ta veza s njim sjajno funkcionisati na daljinu, njoj to sve teže i teže pada. Ona smatra da se on udaljio od nje otkad se vratio u Ameriku. Zbog svega toga je pala u očaj. Potpuno se promenila i povukla u sebe. Teško joj pada i to što više nema posla i retko kad nastupa, a mislila je da će joj posao procvetati otkad je angažovala Kaspera za svog menadžera, tvrdi izvor za domaće medije.

- Kasper je odmah nakon što su mu javili da je Mina smeštena na kliniku krenuo za Srbiju. I njega je potreslo sve ovo što se dešava, ali zasad ne može da uradi ništa dok je ona na intenzivnoj nezi. On će biti tu uz nju dok se potpuno ne oporavi - tvrdi izvor.

Komšije o Mini: "Ona više ne liči na sebe"

Komšije Mine Kostić su ispričale da su šokirane što je završila u psihijatrijskoj ustanovi.

- Videla sam Minu pre nekoliko dana. Ona više ne liči na sebe. Jako je fizički propala, osušila se. Izašla je da prošeta psa, nije mi se ni javila. Delovala je odsutno, bila je bleda i ispijena. Kasnije sam videla da je sedela na klupici u Šumicama i jecala. Meni je nje baš žao. Komšinica mi je rekla da je čula skoro neku viku i dreku iz njenog stana, započela je jedna komšinica, pa nastavila:

- Videlo se da joj treba pomoć. Baš me je rastužila ova vest. Ja mislim da je glavni krivac za sve ovo Kasper, otkad se on pojavio u njenom životu, samo se pojavljuju neki problemi. Ona je navikla da živi s njim, a otkad je otišao, jako je tužna. Pas joj od juče zavija u stanu, sve mi je ovo baš jezivo. Nadam se da će se brzo oporaviti i da će sve ovo uskoro biti iza nje - rekla je komšinica.

Podsetimo, Kasper je brzo reagovao kada je čuo šta se desilo sa Minom i odmah kupio kartu za Beograd. Posle incidenta u kojem je reagovala i policija, Mina Kostić je smeštena u bolnicu "Laza Lazarević".

Kasper nije mogao da stupi u kontakt sa Minom, pošto stroga pravila bolničkog lečenja zahtevaju da je njen telefon isključen. Mina i Kasper upoznali su se i zavoleli preko društvenih mreža, a pokušavaju da održavaju vezu na relaciji Beograd-Njujork, dok je ona nedavno pričala o izborima muškaraca pre Maneta.

- Ja sam rešila, neću više da da dajem šanse muškarcima, završila sam sa muškarcima, ja ću da se zamonašim. Jako, jako sam bila razočarana. Ja nisam kriva za te odnose, krivi su oni, oni su bili pogrešni. Ja sam jako išla u crkvu i obilazila sam manastire, pa jesam u jednom trenutku razmišljala i da ostavim i pevanje i sve. Htela sam da idem u manastir Rakovica jer sam to i sanjala - rekla je ona, pa otkrila kako je reagovala njena ćerka kada joj je to saopštila.

- Kada sam rekla Anastasiji da neću da pevam, rekla je: "Mama, šta to pričaš?". Katastrofa, kada neko hoće da vas menja i ono što vam je Bog dao, to je strašno - isticala je Mina za Adria TV.

Alo/Kurir

