Nove informacije povodom isplate jednokratnih pomoći objavila je opština Pećinci.

Jednokratna novčana pomoć za učenike od 10.000 do 20.000 dinara

U okviru mera usmerenih ka podršci porodicama sa decom i unapređenju obrazovanja, u opštini Pećinci dodeljena je jednokratna novčana pomoć za učenike koji završavaju niže i više razrede osnovne škole. Ova vrsta podrške ima za cilj da se roditeljima olakšaju troškovi organizacije proslava male mature, kao i priprema dece za završetak jednog važnog obrazovnog ciklusa.

Prema podacima iz ove godine, pomoć je obuhvatila ukupno 396 učenika. Od tog broja, 196 učenika koji završavaju četvrti razred osnovne škole dobilo je po 10.000 dinara, dok je 200 učenika osmog razreda dobilo po 20.000 dinara.

Radi se o jednokratnim novčanim isplatama koje se dodeljuju kao vid socijalne i obrazovne podrške porodicama sa školskom decom.

Novčana pomoć porodicama od 40.000 dinara

Kako ističu iz opštine Pećinci, podrška porodicama predstavlja deo šireg sistema podrške koja se sprovodi već duži niz godina, sa ciljem da se obuhvate različite potrebe porodica – od rođenja deteta pa sve do završetka školovanja i ulaska u svet rada.

U okviru tih mera, novčana pomoć se dodeljuje i porodicama novorođenčadi, gde se isplaćuje jednokratni iznos od 40.000 dinara po detetu. Na taj način se pruža finansijska podrška u prvim mesecima roditeljstva, kada su troškovi najizraženiji.

Pored toga, za najmlađe je obezbeđen i dodatni benefit u vidu besplatnog boravka u vrtićima, čime se dodatno rasterećuje kućni budžet porodica sa predškolskom decom.

Podrška školovanju i obrazovanju

Tokom osnovnog školovanja, učenici imaju pravo na besplatne udžbenike, što značajno smanjuje troškove obrazovanja za roditelje. Dodatno, učenici koji postižu izuzetne rezultate tokom školovanja mogu ostvariti i različite vrste nagrada.

Tako đaci generacije dobijaju novčanu nagradu od 30.000 dinara, dok nosioci Vukove diplome dobijaju 15.000 dinara kao priznanje za odličan uspeh i kontinuirani rad tokom školovanja. Osim finansijskih nagrada, najuspešniji učenici u učenju i školskom sportu imaju mogućnost da budu nagrađeni i besplatnim letovanjem, što predstavlja dodatni vid motivacije i podrške.

Podrška srednjoškolcima i studentima

Sistem podrške ne završava se osnovnim obrazovanjem. Srednjoškolcima i studentima se subvencionišu troškovi prevoza.Takođe, najboljim studentima se dodeljuju stipendije, koje imaju za cilj da podstaknu akademski uspeh i omoguće lakše finansiranje studija.

Mere usmerene ka mladima i porodicama

Pored obrazovnih mera, lokalna samouprava sprovodi i programe usmerene ka podsticanju ostanka mladih i razvoja porodica. Među tim merama nalazi se i jednokratna pomoć za mlade bračne parove, koja iznosi 50.000 dinara. Ovakvi programi deo su šire strategije razvoja zajednice, u kojoj se nastoji da se obezbede uslovi za kvalitetniji život, stabilnost porodica i podsticanje demografskog rasta.

Sve navedene mere zajedno čine sistem koji ima za cilj kontinuiranu podršku građanima, a fokus je stavljen na obrazovanje i porodicu.