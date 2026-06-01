Pešak Ј. H. (81) poginuo je danas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kozluku kod Zvornika.

Nesreća se dogodila u 16.35 časova na magistralnom putu na deonici Zvornik - Bijeljina, a u njoj su učestvovali "škoda" i pešak koji je od zadobijenih povreda preminuo na licu mesta.

Na mestu događaja pripadnici policije su obavili uviđaj, a istražnim radnjama prisustvovao je i dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini, kako bi se utvrdile tačne okolnosti pod kojima je došlo do ove tragedije.

Zbog obavljanja uviđaja, saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta je bio privremeno potpuno obustavljen.

Alo/RTRS/Klix.ba

