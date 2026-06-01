Mnogi se bude sa trncima u rukama, ukočenim ramenima i slično, misleći da su samo nespretno spavali.

Ali lekari upozoravaju da bi problem mogao biti povezan sa položajem u kojem provodimo noć.

To je položaj u kome su ruke savijene i privučene grudima, a na društvenim mrežama se često naziva „poza T-reksa“.

„Kada spavate sa savijenim i zgrčenim rukama, možete vršiti pritisak na živce u laktovima ili zglobovima“, objasnio je dr Radž Dasgupta za HafPost. Dodao je da to može izazvati utrnulost, trnjenje i bol u ramenima.

Fizioterapeut Kiran Šeridan kaže da često nailazi na ljude koji kažu da moraju da se rukuju da bi povratili osećaj. „To telo vam govori da vaš nervni sistem nije srećan“, istakao je. dr. Dasgupta upozorava da bi pregled trebalo razmotriti ako se simptomi javljaju svake noći, traju nakon buđenja ili izazivaju slabost tokom dana.

Prema rečima ortopedskog hirurga dr Metjua Beneta, mnogi se nesvesno sklupčavaju tokom sna jer im taj položaj daje osećaj sigurnosti. Dodaje da hronični stres, bol, loš san ili anksioznost mogu podstaći telo da usvoji zaštitni položaj čak i kada nema stvarne opasnosti.

Dr Benet preporučuje jednostavna podešavanja koja otežavaju duboko savijanje ruku tokom spavanja, dok Šeridan savetuje korišćenje jastuka između ruku i grudi ili grljenje jastuka za telo.

„Držanje otvorenih ruku omogućava bolju cirkulaciju, manju kompresiju nerava i brži oporavak mišića“, objasnio je Šeridan. Lekari ističu da nekoliko manjih promena često može biti dovoljno da se smanje neprijatni simptomi, piše Yahoo.