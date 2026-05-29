Vlasnik "Pink televizije", Željko Mitrović, nedavno je gostovao u jutarnjem programu "Novo jutro", gde je otvoreno i bez dlake na jeziku govorio o drastičnim potezima koje sprovodi unutar svoje medijske kuće.



U cilju uspostavljanja veće produktivnosti i pravednijeg sistema, Mitrović je povukao radikalne poteze koji uključuju masovna otpuštanja za one koji ne dolaze na posao, ali i izdašne nagrade za one koji se ističu svojim trudom i zalaganjem.



Govoreći o uslovima rada i finansijama, prvi čovek Pinka je javno obelodanio tačan iznos zarade svojih zaposlenih.

- Trenutno je prosečna plata 125.000 - rekao je on tada kratko.

Govoreći o zaposlenima, Mitrović je najavio reforme koje za cilj treba da imaju veću produktivnost, ali i više pravde.

- Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi već su obavešteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Delio otkaze na Pinku

Željko Mitrović je i nedavno delio otkaze u svojoj kompaniji, a onda je otkrio da je jednog zaposlenog nagradio sa čak 10 nagrada i ovoga puta mu uručio dve koverte.

- Mnogo me nervira ovaj Lemax, a verovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima meseca! Nije normalno da od 11 meseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Željko Mitrović i dodelio mu dve koverte, a onda se obratio i komisiji.

- Držim koverte, ali ne znam ko me više nervira, da li komisija koja dodeljuje ove nagrade za mim meseca, ili Lemax koji, em me drnda, em moram da mu uručujem nagradu. Čak je osvojio koliko ja razumem od 11 meseci koji su prošli, 10 čak. Što je neki problem, ili sa mnom, ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi, ali svejedno protokolarno moram da čestitam, rekao je Mitrović.

BONUS VIDEO: