Narednih sedam dana obeležiće lokalni pljuskovi, grmljavina i ponegde grad, najavio je za Alo! meteorolog Ivan Ristić.

Prema njegovim rečima, od ponedeljka se očekuje porast nestabilnosti, pa će u pojedinim krajevima biti uslova za kratkotrajne, ali intenzivnije pljuskove, praćene grmljavinom. Lokalno nije isključena ni pojava grada.

- Biće toplo, sa temperaturama do 30 stepeni, ali će u zoni pljuskova biti hladnije. Ono što će najviše smetati građanima jeste velika sparina. Biće užasno sparno, skoro kao na Ekvadoru - kaže Ristić.

On objašnjava da će vreme biti tipično za prelaz iz proleća u leto - sunčani intervali smenjivaće se sa oblacima i lokalnim razvojem oblačnosti, pa se u kratkom vremenu mogu očekivati i sunce, i kiša, i grmljavina.

U utorak se, prema njegovoj prognozi, očekuje kratka pauza od izraženijih nestabilnosti, ali se već od sredine nedelje nastavlja promenljivo vreme.

- Do kraja sedmice zadržaće se uslovi za lokalne pljuskove, grmljavinu i povremeno jači razvoj oblaka. Jutarnje temperature narednih dana kretaće se od 15 do 20 stepeni, dok će najviše dnevne vrednosti uglavnom biti između 25 i 30 stepeni. Zbog povećane vlage u vazduhu, subjektivni osećaj biće neprijatniji, posebno u gradovima i u delovima dana kada nema vetra - rekao je on.

Ristić navodi da će se ovakav tip vremena zadržati do kraja prve dekade juna.

- U drugoj dekadi očekuje se stabilizacija, sa više sunca i manje padavina, dok bi u trećoj dekadi juna mogao da usledi prvi toplotni talas ove sezone. To znači da se, posle perioda sparine i pljuskova, očekuje prelazak na stabilnije i sve toplije letnje vreme - rekao je meteorolog.

ČETIRI TOPLOTNA TALASA

Ovog leta Srbija će biti na udaru četiri toplotna talasa i temperatura koje će prelaziti 40 stepeni, upozorio je Ristić.

Prvi jači i dugotrajniji toplotni talas u novom mesecu stiže u trećoj dekadi juna (oko 20) kada se očekuje konstantnih 35 stepeni.

Ipak, apsolutni vrhunac vreline očekuje se oko 24. jula, koji bi mogao da bude i najtopliji dan u godini sa temperaturama koje će prelaziti 40 stepeni u hladu.

BONUS VIDEO: