Pevačica Aleksandra Stojković Džidža bila je gošća emisije „Istina ili klik“ gde je brutalno iskreno, bez dlake na jeziku, progovorila o svim temama koje godinama intrigiraju javnost. Ćerka poznatog kompozitora Dragana Stojkovića Bosanca se na samom početku razgovora osvrnula na činjenicu da je u poslednje vreme nismo često viđali u medijima i da se stekao utisak da se potpuno povukla iz muzičkih voda.

- Nisam ja nikada napustila muziku, možda sam samo malo napustila estradu. Muziku ne napuštam, ona je moj život, moja prva i najveća ljubav. Tu sam, radim neke svoje stvari, ali sam u međuvremenu završavala i fakultet. Takođe, malo sam se zaljubila, pa je i to došlo na red - rekla je ona, na pitanje da li je ona jedna od onih osoba koje ljubav uvek stavljaju ispred karijere, pevačica je objasnila svoj stav.

- Ako sam u muzici zbog ljubavi, to znači da mene ljubav pokreće i motiviše. Prosto sam samo malo zapostavila taj estradni i medijski život. Možda je to moja mala greška, ali osetila sam prezasićenost. Estrada mi deluje previše zgusnuto, čini mi se da je velika gužva i bila sam u fazonu da možda sada nije vreme da se pojavljujem sa svojim idejama. Nekada je bolje da se čovek povuče i radi neke druge stvari, takođe u sklopu muzike ali na drugi način, nego da se laktam sa ostalima. Možda ima ljudi kojima je medijski prostor trenutno potrebniji nego meni - objasnila je Džidža, a zatim se složila sa konstatacijom da danas na estradi ima previše imena i da je mnogo teže doći do svojih pet minuta slave nego u periodu kada je ona počinjala karijeru.

- Gužva je, jeste. Sećam se perioda kada sam se pojavila u „Zvezdama Granda“, tada za 24 sata si postajao poznat. Nisi postajao zvezda, da ljudi ne pobrkaju ta dva pojma, ali si postajao prepoznatljiv. Ljudi čuju za tebe, prepoznaju te na ulici i to je to - rekla je pevačica. Ona je do detalja opisala kako je uopšte došlo do toga da se prijavi za ovo popularno muzičko takmičenje i kako danas pamti to učešće.

- Saša Popović me je u jednom momentu ugledao i odmah me je pozvao i pitao: „Šta čekaš? Koliko imaš godina? Pa šta čekaš? Hajde, prijavljuj se!“. Za mene je to bilo jedno lepo iskustvo. Tada sam učila komunikaciju sa novinarima, ali i sve o frizuri, šminki i oblačenju. Učila sam i mislim da sam neke lekcije uspešno savladala - prisetila se Aleksandra.

"Opravdala sam svoje učešće u Zvezdama Granda"

S obzirom na to da je dete javne ličnosti, Džidža je otvoreno odgovorila na pitanje da li joj je to donelo ili odnelo više u karijeri i koliko su je pogađali komentari da je sve namešteno i da je prošla kroz takmičenje preko veze.

- Iskreno ništa me nije pogađalo, baš me je bilo briga za to jer sam znala istinu. Uvek mi je bilo najbitnije da ja znam šta je istina, a to šta će drugi da misle, time se nisam bavila. Mislim da sam u svakom slučaju opravdala svoje učešće u „Zvezdama Granda“, što pevanjem i izborom pesama, što stajlinzima, šminkom i frizurom. Opravdala sam svoje pojavljivanje u svakom smislu. Narod me je zgotivio, što se pokazalo i kasnije kada sam nastavila svoj put. Ja sam dete Dragana Bosanca, to ću uvek biti i uvek ću biti njegova ćerka. Nemam nikakav problem sa tim što me vezuju za njega - iskrena je bila ona. Nakon „Granda“, Džidža je izdala veliki broj pesama koje su postale ozbiljni hitovi. Ipak, kada se danas osvrne na svoju diskografiju, priznaje da postoje momenti koji su joj presmešni.

- Da se sramotim i ne baš, ali ima momenata kada pomislim: „Brate, zašto sam ovo uradila, koji mi je bio đavo?“. Žanrovski i muzički nemam zamerki, ali vizuelno je bilo trenutaka za koje se pitam da li je moguće da sam to želela u tom momentu, to mi je sada presmešno. Sa druge strane, to se tada tražilo - zaključila je Džidža za naš portal.

