Pevačica Snežana Đurišić je zvanično ušla u udžbenike muzičke kulture za osmi razred! Ovo je ogroman uspeh i priznanje za njenu karijeru, jer je u školski sistem uvrštena sa zvaničnim statusom istaknutog umetnika Republike Srbije.

Glavni razlog zašto đaci uče o njoj jeste njen ogroman doprinos očuvanju tradicije. Istaknuto je da je sa Fakultetom muzičke umetnosti i trajnim snimcima za nacionalni arhiv Radio Beograda postala stub naše narodne muzike.





- Malo je reći da sam počastvovana, zaista. Od svih priznanja i nagrada u svojoj karijeri, ovo mi je jedno od najdražih, jer se tiče mladih, koji su na pragu odraslog života, da postanu obrazovani ljudi i to je naša budućnost. Posebno mi je drago što održavamo našu tradiciju i prenosimo vrednosti na nove generacije, sada uz sistemsku saglasnost i podršku. Takođe bih se ovim putem zahvalila i autorkama udžbenika Muzičke kulture za 8. razred na izrazito lepom i preciznom tekstu, uz nadu da će mladima približiti svu lepotu naše narodne muzike, koja je beskrajna i vanvremenska - izjavila je Snežana za domaće medije.

Pored toga, udžbenik naglašava njen značaj u edukaciji mladih gde danas deluje kao vokalni pedagog i mentor. To što je od kafane i estrade stigla do školske klupe svedoči o tome da je njen rad priznat kao vrhunska umetnost.