Jadranka Matković ostvarila se kao sjajna glumica, a danas jedva krpi kraj s krajem i živi u staračkom domu.

Pošto je ostala bez stana 2013. u kojem je bila od 1988. godine, počela je da živi kao podstanarka, a kasnije je imala opciju da otkupi stan za 20.000 evra.

- Međutim, zatečena deložacijom i jako lošeg zdravstvenog stanja, izašla sam na ulicu. Vrhunac svega bio je kad sam videla da su mi u stanu pobacani dokumenti, ugovori i knjige. Od svega sam kolabirala - rekla je glumica tada.

Kako dane provodi u staračkom domu, glumica priznaje da nije srećna zbog svoje sudbine.

- Kada osetiš da ne možeš, posveti se sebi i idi u bolnicu, spašavaj se. Zanemarivala sam to dok nije došlo do kraja, onda sam bila nemoćna da bilo šta uradim i stvar se zaustavila i sticajem okolnosti sam završila u dom za stare gde boravim već četiri godine - rekla je Jadranka.

"Nisam srećna"

Kretanje joj je ograničeno jer fizički ne može da se kreće i to joj sve teže pada, a na pitanje da li je srećna kaže:

- Nisam srećna, nisam našla svoj mir. Našla sam smeštaj koji ima svoju organizuju redovne obroke pranje veša, jeste jedan smeštaj koji je idealan za stare. Na dobrom je mestu, sve mi je na dohvat ruke.

- Teško mi je do trga sama da odem, to me je limitiralo. Starački dom je mesto gde sam spoznala neke stvari, starost jako odredi. Tu su ljudi koji nisu samo zbog starosti, nego zbog bolesti. Svi se boje te energije kada dođu kod mene. Ali sve treba mirno prihvatiti. Imam mizernu penziju, dočekala sam je mizernu jer sam bila samostalna profesija - rekla je ona za TV Zapad.

BONUS VIDEO: