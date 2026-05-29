Pevačica Lepa Brena i njen suprug Slobodan Boba Živojinović žive na Bežanijskoj kosi u luksuznoj vili, gde su godinama izgradili pravi porodični mir, ali i imidž komšija o kojima se govori isključivo u superlativu.

Prema rečima ljudi iz njihovog kraja, Brena i Boba su poznati kao pristupačni i neposredni, a komšije ističu da su uvek spremni da pomognu kada je to potrebno.



Jedna komšinica opisala je situaciju kada se u kraju aktivirao bezbednosni alarm, pa je došlo do uzbune i panike.

- Sjajan odnos imamo sa Brenom. Često dolazi kod nas na kafu, pričamo, smejemo se. Normalna je i prirodna žena. Dobra je, vidi se da nas voli sve. Idemo i mi kod nje. Ljubazno nas uvek primi u kuću. I na kafu, i na razne proslave, kako da ne! Pomažemo se, takođe! Jednom se kod nas aktivirao alarm, ona i Viktor su odmah došli sa nožem. Mislili su da neko hoće da nam obije kuću. Super su, stvarno.

Komšije navode i da je Brena veoma odgovorna i da ne ostaje ravnodušna na potencijalne opasnosti u kraju, pa je tako jednom prilikom i sama reagovala kada je pomislila da je u pitanju požar.

- Jednom je ovde izbio požar, ona je izletela na ulicu usred noći. Svi smo se tu okupili, a ona kaže: "Komšinice, ja sam zvala policiju i vatrogasce". Nije bio požar u stvari, neko je nešto palio, ali je vetar dim nosio ka njenoj kući pa je zato pozvala vatrogasce. Ona je domaćica u pravom smislu te reči, a Boba je drugarčina. On će majstorima da da jagnjiće, prasiće, a Brena nije toliki rasipnik. Neki ljudi koji su kod nje radili kao posluga dali su otkaz jer ne plaća mnogo - ispričala je jedna gospođa iz Breninog kraja svojevremeno za medije i dodala da ljudi često traže pomoć od pevačice.

- Normalna je žena, kao i svi. Dolaze neki ljudi da joj traže pomoć redovno. Kažu da su "osakaćeni od Boga i da im ništa ne ide u životu". Žele da im da novac, dolaze čak i iz inostranstva. Dođu ovde, pitaju me: "Gde je Lepa Brena da mi pomogne, da mi da nešto para?" - rekao je jedan komšija i dodao:

- Ona je fina žena, prođe, pomazi mog Lakija. Voli pse, i ona ih ima nekoliko. I ona je nekada imala psa Lakija. Javi se ljubazno kada prođe pored moje kuće i to je sve, ne družimo se i ne posećujemo. Sa njenim mužem Bobom sam isto dobar. Kaže "Zdravo, komšija, kako si?".

Alo/Telegraf

BONUS VIDEO: