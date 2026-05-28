Novi snimak Vladice Stankovića iz Aleksandrova kod Merošine ponovo je izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama, jer se poznati hvatač zmija bez mnogo razmišljanja bacio na dve zmije skrivene u travi. Dok su ljudi sa strane posmatrali šta se dešava, u pozadini su se čuli komentari i upozorenja da ih na tom mestu ima još mnogo.

Na snimku se vidi kako Vladica, sakriven iza stuba, u svega nekoliko sekundi prilazi zmijama koje su bile na zemlji. Pošto je osoba koja je snimala ostala na bezbednoj udaljenosti, prava drama može se naslutiti samo po pomeranju trave i reakcijama prisutnih.

– Lelelele, vidi ga lepotan! – čuje se na snimku, dok neko dodaje da na toj lokaciji ima još zmija i da ih je možda čak dvadesetak.

Vladica je pažnju javnosti privukao i pre nekoliko dana kada je objavio još jedan nesvakidašnji snimak, ovog puta iz Kostinog bunara kod Doljevca.

Na videu se vidi kako iz torbe istresa nekoliko uhvaćenih zmija na sto, dok one pokušavaju da pobegnu na sve strane. Dok ih je razdvajao i hvatao rukama, zmije su se uvijale i migoljile, a jedna ga je u jednom trenutku čak i ujela.

Na njegovoj ruci mogla se primetiti manja ranica, za koju mnogi pretpostavljaju da je nastala upravo tokom hvatanja.

Na kraju snimka Vladica je objasnio da je ukupno pronašao četiri zmije koje su bile skrivene ispod jednog kamena, a komentari na društvenim mrežama nastavili su da se nižu.

Jedan od njih posebno je privukao pažnju korisnika:

– Mota ih ko kablove.