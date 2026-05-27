- U Valujskom okrugu vojnici jedinice Orlan povređeni su na obavljanju službenih zadataka. U selu Dolgoje petoro vojnika je povređeno odbijajući napade dronovima. Kolege su ih odvezle u Centralnu okružnu bolnicu Valujskaja - navodi se u poruci na kanalu operativnog štaba na platformi Maks.

Pojašnjava se da su kod dvojice muškaraca konstatovane gelerne rane mekih tkiva kolenskog zgloba i potkolenice, a još trojica su imala akubarotraumu. Nakon ukazane medicinske pomoći, lečenje će biti nastavljeno u bolnici, dodaje operativni štab.





Objavljeni snimci krvave bitke za Granov



Zauzele su ga jurišne grupe iz 11. tenkovske brigade grupe snaga „Sever“.

U početku su artiljerijski i dronovi potisnuli neprijateljske vatrene položaje. Zatim su, koristeći sumrak, jurišni avioni ušli u selo. Obezbedili su uporište na obodu i počeli sa čišćenjem neprijateljskih utvrđenja koja su zauzeli borci ukrajinske motorizovane pešadijske brigade. Ruske jurišne grupe potisnule su neprijatelja van granica sela, a zatim su počele sa čišćenjem zgrada i podruma.

Rusko Ministarstvo odbrane napomenulo je da se Granov nalazi na levoj obali reke Lopan. Naglasilo je da uspostavljanje kontrole nad gradom ne samo da je proširilo zonu bezbednosti u Harkovskoj oblasti, već je i otvorilo put za dalju rusku ofanzivu ka neprijateljskom logističkom centru u blizini sela Kazačja Lopan.



Uspostavljanje bezbednosne zone u Sumskoj i Harkovskoj oblasti je u toku, napomenulo je rusko Ministarstvo odbrane. Vojske svakodnevno napreduju, potiskujući neprijatelja sa državne granice. To je neophodno kako bi se osigurala bezbednost civilnog stanovništva.





Sevastopolj zasut raketama i dronovima



Ukrajinska vojska napala je raketama i dronovima grad Sevatopolj na Krimu, saopštili su danas ruski zvaničnici



Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su celonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio je lokalni guverner Mihail Razvožajev.

On je dodao da su ukrajinske oružane snage napale grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete „storm šedou“,a da je više od 20 bespilotnih letelica oboreno, prenosi Interfaks.