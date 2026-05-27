U takvim situacijama većina ljudi pomisli da su makaze dotrajale i spremne za bacanje ili da je jedino rešenje profesionalno oštrenje.

Ipak, postoji jednostavan i brz trik koji može pomoći da makaze ponovo rade bolje, i to bez ikakvog posebnog alata ili troška. Reč je o metodi koja koristi običan kristal-šećer, koji se već nalazi u gotovo svakoj kuhinji.

Kristal šećer ima blagi abrazivni efekat, što znači da sitne čestice mogu pomoći da se očiste i „osveže” ivice sečiva. Na taj način makaze mogu ponovo lakše da seku papir, karton ili druge uobičajene materijale koje koristimo u domaćinstvu.

Kako da naoštrite makaze pomoću kristal šećera

Za ovaj trik potrebno vam je samo nekoliko minuta. Sipajte malu količinu kristal šećera u šolju ili plitku činiju. Zatim otvorite makaze i nekoliko puta ih „seckajte” kroz šećer, kao da sečete sitne granule.

Tokom ovog procesa kristali deluju na ivice sečiva i pomažu da se uklone sitne naslage prljavštine ili lepljivi ostaci koji često otežavaju sečenje. Nakon nekoliko minuta korišćenja, makaze bi trebalo da budu primetno funkcionalnije.

Nakon tretmana, važno je da makaze dobro očistite. Obrišite ih suvom ili blago vlažnom krpom kako biste uklonili sve ostatke šećera koji su se zadržali na metalnim delovima.

Dodatni savet za bolje funkcionisanje makaza

Ako želite još bolji efekat, možete dodati jednu ili dve kapi ulja na spojni deo makaza. To će omogućiti da mehanizam radi lakše, smanji trenje i obezbedi glatkije otvaranje i zatvaranje.

Ovaj jednostavan kućni trik posebno je koristan kada makaze nisu potpuno tupe, već samo zaprljane ili blago istrošene. U mnogim slučajevima može produžiti njihov vek trajanja i odložiti potrebu za kupovinom novih.