Natalija i Sani Trik FX nedavno su otkrili da su se razveli i priznanjem šokirali javnosti.

Gostujući u emisiji Sani je svoju izabranicu u jednom momentu izbacio iz takta svojim govorom, zbog čega je ona htela da napusti studio.

- Mi smo se već razveli - rekla je Natalija.

- Više mi je muka o tim pričama sa razvodom. Meni je to u fazonu ako si se već za*ebao, jedi go*na do kraja - rekao je Sani.

"Napuštam emisiju"

- Molim? U šoku sam, napuštam emisiju. Jesi li se ti stvarno za*ebao? - odbrusila je Natalija .

- Ne, ne. Šta sve ove žene shvate u svojoj glavi, Bože - rekao je Sani na "RED" televiziji.

Podesećanja radi, Natalija Trik FX dugo je u braku sa Sanijem, a iako su mnogi mislili da su u idealnom braku, pevačica je sada otkrila detalje prevare.

Naime, Natalija je u jednoj emisiji ispričala da je Sanija uhvatila u stanu ljubavnice, ali da tada njega nije krivila za preljubu, već tu devojku sa kojom je tada imao aferu.

- Žene imaju tu intuiciju. Nikada mi nije priznao, ali sam ga uhvatila u prevari. Ni tada nije hteo da prizna - započela je ona, pa otkrila da je supruga uhvatila na gomili:

- U stanu kod gospođe, na Novom Beogradu. Zamisli, i tad mi kaže "Nije istina". Ušla sam, počupala je za kosu i rekla sam "Sad ću da kažem tvojim roditeljima", jer mi je bilo neshvatljivo da neko može to da uradi. Nisam razmišljala da je moj muž kriv, već da je ona kriva. Njemu sam svašta rekla, bilo je strašno, ali to nije bio jedini put - otkrila je Natalija Trik FX za Hajp.

Smrt majke

Pevačica Natalija Trik FX nedavno je govorila o veoma teškom periodu u životu, kada je na nastupu saznala da joj je preminula majka.

- To je bilo 2008. godine, prestrašno je bilo, ja sam bila na nastupu i pravo sa nastupa sam otišla na sahranu. Nisam mogla da pomerim nastup jer su u to vreme vladali i harali opasni ljudi i to je najgori deo mog života - ispričala je pevačica i otkrila da je tužnu informaciju o smrti majke primila pred sam nastup.

- Bila sam nakljukana toliko lekovima… To je bilo u Novom Bečeju, sećam se da sam zagrlila stup i pevala baladu "Spasi me". Publici nije bilo jasno zašto sam ja toliko plakala, da li zbog pesme, a ja plačem jer mi je majka umrla… Možda nisam ni morala da pevam, ali bilo je nezgodno pomeriti… Mada, nama pevačima se sve stavlja na teret, ne smemo ni da plačemo, ni da tugujemo… Nedavno sam imala jednu tešku situaciju, i moram da kažem publici da se žali srcem, u srcu se žali. Kako je meni, mom srcu i mojoj duši, to niko ne zna. Imam porodicu i moram da radim, niko me prvog u mesecu neće pitati da li imam novca da platim račune - pričala je Natalija Trik FX.

