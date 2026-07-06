Natalija i Sani Trik FX nedavno su otkrili da su se razveli i priznanjem šokirali javnosti.

Gostujući u emisiji Sani je svoju izabranicu u jednom momentu izbacio iz takta svojim govorom, zbog čega je ona htela da napusti studio.

- Mi smo se već razveli - rekla je Natalija.

- Više mi je muka o tim pričama sa razvodom. Meni je to u fazonu ako si se već za*ebao, jedi go*na do kraja - rekao je Sani.

"Napuštam emisiju"

- Molim? U šoku sam, napuštam emisiju. Jesi li se ti stvarno za*ebao? - odbrusila je Natalija.

- Ne, ne. Šta sve ove žene shvate u svojoj glavi, Bože - rekao je Sani na "RED" televiziji.

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