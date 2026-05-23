Blokaderski protesti večeras su ponovo eskalirali u otvoreno nasilje nakon što su pojedini demonstranti napali policiju u centru Beograda i izazvali novi haos na ulicama glavnog grada.

Na snimcima sa lica mesta vidi se grupa agresivnih blokadera koja provocira pripadnike MUP-a, dok prema policijskom kordonu poleću flaše, kamenice i različiti predmeti. Situacija je u više navrata bila na ivici ozbiljnog sukoba

Policija je pokušavala da zadrži kontrolu i spreči veće incidente, dok su maskirani huligani nastavili sa provokacijama i napadima. Građani koji su se našli u blizini ostali su zatečeni scenama nasilja koje su se odvijale usred večeri.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da su blokaderi ponovo pokazali spremnost da fizički nasrću na pripadnike policije koji su bili raspoređeni kako bi zaštitili javni red i mir, ali i građane okupljene u blizini Pionirskog parka.

Na terenu je prisutan veliki broj pripadnika MUP-a, dok se situacija prati iz minuta u minut. Snimci nasilja i agresivnog ponašanja blokadera već se masovno dele društvenim mrežama.

Sve češće scene nasilja, provokacija i napada na policiju dodatno pojačavaju zabrinutost građana zbog ponašanja dela demonstranata koji proteste pretvaraju u ulično divljanje.