Dok blokaderi pokušavaju da predstave proteste kao “istorijske”, društvene mreže sve češće gore od podsmeha i sprdnje na njihov račun.

Jedna objava posebno je privukla pažnju korisnika interneta nakon što se na mreži Iks pojavila poruka koja aludira na navodne “organizatore” protesta i njihove sponzore.

– Ej od kad nisu imali mladu u venčanici na protestu!!! Dal’ to znači da je druga firma preuzela organizaciju??? – napisala je korisnica društvene mreže, uz ironičan komentar koji se munjevito proširio internetom.

Mnogi su ovu objavu protumačili kao direktno ismevanje performansa i scenografije koju blokaderi mesecima koriste na protestima pokušavajući da izazovu pažnju javnosti.

Na mrežama su odmah krenuli komentari da “izgleda blokaderi imaju novog sponzora”, dok su drugi ironično pisali da se protesti sve više pretvaraju u marketinške događaje i performanse bez ikakvog ozbiljnog političkog sadržaja.

Korisnici društvenih mreža posebno su se podsmevali činjenici da se gotovo svaki protest prati novim “rekvizitima”, kostimima i organizovanim performansima koji, kako tvrde, više liče na promotivne kampanje nego na ozbiljna politička okupljanja.

Dok jedni pokušavaju da proteste predstave kao spontani bunt, komentari na internetu pokazuju da sve više ljudi celu priču doživljava kao dobro režiran spektakl.