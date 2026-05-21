Upravo to dogodilo se jednoj majci koja je, kako kaže, doživela „pravi šok“ kada je pogledala kameru postavljenu u dečjoj sobi.

"Pomislila sam da je duh"

Tiktokerka Džurni Elejn podelila je svoje iskustvo na društvenim mrežama, a snimak je za kratko vreme postao viralan.

Očekivala je da će videti dete kako mirno spava, ali ju je na monitoru sačekao prizor koji je opisala kao „najgoru noćnu moru svakog roditelja“.

Na snimku se vidi beba čije oči u mraku deluju potpuno bele i svetle, zbog čega je scena mnoge ozbiljno uznemirila.

Internet preplavljen jezivim komentarima

Video je izazvao lavinu reakcija korisnika društvenih mreža.

„Bože, pomislila sam da gledam snimak duha“

„Ovo izgleda jezivo“

„Moje dete spava otvorenih očiju i ovo me plaši svake noći“

pisali su ljudi u komentarima.

Mnogi roditelji priznali su da ih noćni snimci sa bebi monitora često uznemire zbog čudnih efekata koje kamera može da napravi u mraku.

Bezazleno objašnjenje iza „sablasnih očiju“

Iako scena deluje zastrašujuće, stručnjaci navode da je objašnjenje potpuno bezazleno.

Efekat nastaje zbog infracrvenog noćnog režima rada kamere.

Kada je prostorija mračna:

kamera aktivira infracrveno svetlo

zenice deteta se šire

svetlost se odbija od mrežnjače pravo ka objektivu

Zbog crno-bele slike oči tada mogu izgledati potpuno bele ili imati „sablasni sjaj“.

Efekat sličan „crvenim očima“ na fotografijama

Stručnjaci objašnjavaju da je reč o sličnom efektu koji se pojavljuje na fotografijama napravljenim blicem, poznatom kao „crvene oči“.

Razlika je u tome što infracrvene kamere snimaju u crno-beloj tehnici, pa oči deluju još jezivije.

Snimak koji je uplašio roditelje širom sveta

Iako je objašnjenje potpuno bezopasno, mnogi roditelji priznaju da ih prizori sa bebi monitora usred noći i dalje mogu ozbiljno uznemiriti.

Video tiktokerke Džurni Elejn nastavlja da kruži internetom i izaziva reakcije ljudi koji tvrde da su se „sledili“ kada su prvi put videli snimak.