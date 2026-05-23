Veza aktuelne učesnice rijaliti programa Elita 9, Sofija Janićijević, i izvesnog Daneta (70) i dalje izaziva veliku pažnju javnosti.

Sada su isplivale poruke u kojima se vidi koliki novčani iznos mu je Sofija tražila, kao i zbog čega joj je novac bio potreban.

U jednoj od poruka ona mu se obraća rečima:

- Dušo, treba što pre da platim. U četvrtak treba da me upišu za polaganje, a neće da me upišu ako nisam platila. Danas ili sutra, ali treba što pre da se plati - navela je ona, objašnjavajući da želi da položi za vozačku dozvolu.

-Odgovori mi na ono što te pitam, Sofija. Nervozan sam kao ris - pitao ju je potom koliko je potrebno za polaganje vozačkog ispita.

-45.000 za vozačku - odgovorila je ona.

"Da mama ima za frižider"

Budući da je bila zabrinuta za majku, zamolila je 41 godinu starijeg Daneta da njenoj mami Brankici Janićijević redovno šalje novac za prehrambrene proizvode i naftu.

-Da mami uplatiš svaki put koliko možeš jer još ne radi i trebaće joj. Ona nikad neće da ti traži, to znam, zato joj sam pošalješ sliku od uplate kad možeš. To ti samo tražim, drugo ništa, i da se čuvaš, paziš. Ako Bog da, sledeći mesec će da se zaposli i brat je tu, pomoći će sve. Ali ipak svaka pomoć meni mnogo će da znači, jer mi je najbitnija. Šta za mene?! Za mamu kažem, dušo! Dok nisam tu. Kad sam tu, rešim sve, ali kad nisam tu tužna sam bez nje i brinem da li će imati para, da li će naći posao, mnogo brinem - poručila mu je pre ulaska u rijaliti - zahtevala je Janićijevićeva pre ulaska u Elitu 9.

Alo/Blic