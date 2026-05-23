Blokaderi koji se danas okupljaju u Beogradu zvali su svoju najveću uzdanicu - Severinu. Ovo je još jedan od dokaza da Hrvatska u Srbiji "pumpa najjače".

Oni su je pozvali na video poziv, preko kog su joj rekli da idu na skup, a ona im je pružila podršku.

Podsetimo, ova Hrvatica i ranije je pozivala na blokade, i to sve u pokušajima da se Srbija zaustavi u svom razvoju i uništi iznutra.

Inače, nakon blokadera, o čemu je Alo ranije pisao, hrvatska pevačica Severina Vučković otišla je u Brisel da traži rušenje Srbije.

Jasno je svima da Severina iznova i iznova "pumpa" i podržava "studente" kako doprinela rušenju Srbije.