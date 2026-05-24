Snežana Babić Sneki je otkrila da joj je razvod od biznismena sa kojim je bila u braku sedam godina veoma teško pao.

Od 2002. do 2009. godine bila je u braku sa biznismenom iz Nemačke srpskog porekla Radomirom Stojanovićem.

Jednom prilikom je govorila na tu temu, a kako je tada istakla, razvod joj je teško pao.

- Bilo mi je veoma teško da pevam tada. Imala sam jedan bolni period koji se odrazio na moje zdravlje, a morala sam da radim. Dosta je bilo teško. Bila sam u braku sedam godina, zvanično devet - rekla je Sneki.

"Ne žalim ni za čim"

Snežana je ispričala i kao je izgledao njen život dok je bila u braku.

- Tada sam živela i u Hamburgu i u Beogradu. Kod mene je bio takav sistem trenutnog življenja da sam dolazila u Srbiju, pa odlazila u Nemačku. Za mene je to bio period lepog života i ostajem apsolutno pri tome. O daljim detaljima ne bih govorila jer nije u opisu moga htenja - otkrila je pevačica.

Uprkos tome što se nije ostvarila kao majka, Sneki nikada nije krila koliko voli decu, a o potomstvu je pre nekoliko godina govorila za domaće medije.



- Ni za čim ne žalim. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. To bi ujedno bio moj savet svim ljudima, ako sam uopšte akreditovana za to, sve što treba da vam se desi, desiće se. Nema suza, idemo dalje. Tako je u ovom krugu, idemo u neku drugu dimenziju, možda će biti drugačije - zaključila je Sneki .

