On je napomenuo da takve akcije grubo krše međunarodno humanitarno pravo i pozvao na izbegavanje koraka koji bi mogli da eskaliraju sukob.

"Najoštrije osuđujemo svaki napad na civile i civilnu infrastrukturu, gde god da se dogodi. Kao što je generalni sekretar više puta naglasio, takvi napadi su zabranjeni međunarodnim humanitarnim pravom i moraju odmah prestati. Pozivamo sve zainteresovane strane da se uzdrže od bilo kakvih akcija koje bi mogle dodatno eskalirati već opasnu situaciju", rekao je Dižarik u izjavi za RIA Novosti.

Rusija je tražila hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN zbog ukrajinskog udara dronovima na učiteljski koledž u Luganskoj Narodnoj Republici, prilikom kojeg je ubijeno šest učenika a ranjeno 40.

Napad je izvršen noću i uhvatio je učenike na spavanju. Zdanje studentskog doma, u kojem je bilo 86 učenika, urušilo se usled višestrukih udara.

Ruski predsednik Vladimir Putin je napad na Starobeljsk nazvao "manifestacijom neonacizma" koji "još jednom potvrđuje terorističku prirodu kijevskog režima" i naredio ruskom Ministarstvu odbrane da formuliše adekvatan odgovor.

Nadležni organi Ruske Federacije pokrenuli su krivični postupak za terorizam, a Moskva je obećala da će svi odgovorni za ovaj napad biti pronađeni i kažnjeni.