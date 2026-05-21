Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da u Crnu Goru ide isključivo nakon razgovora sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, naglasivši da prema njoj oseća poštovanje jer je, kako kaže, uvek pokazivala drugačiji odnos prema Srbiji od većine evropskih zvaničnika.

Gostujući na RTS-u, Vučić je rekao da nije želeo da izbegne odlazak u Crnu Goru, ali da ne vidi mnogo smisla u pojedinim evropskim skupovima i političkim pričama koje se tamo vode.

– Nisam želeo da izbegnem, nemam ništa protiv Crne Gore. Ići ću u Tivat, ne zato što su me oni pozvali, već zato što mi je to rekla Ursula fon der Lajen. Prema njoj osećam poštovanje, jer je jedina od svih njih želela da dođe i u manja mesta u Srbiji, ne samo u Beograd, i uvek je pokazivala poštovanje prema Srbiji – rekao je Vučić.

„Da mi je neko drugi tražio – ne bih išao“

Predsednik Srbije poručio je da na mnoge evropske skupove poslednjih meseci nije ni odlazio jer, kako kaže, više ne vidi svrhu takvih razgovora.

– Da mi je neko drugi to tražio, rekao bih da neću da idem. Nisam otišao ni na Evropsku političku zajednicu poslednja dva puta. Ne znam šta bi bio smisao, o čemu da pričam – rekao je Vučić.

Posebno se osvrnuo na kritike koje Srbija dobija iz Evrope kada je reč o protestima i političkoj situaciji u zemlji.

– Pričaju nam o vladavini prava i objašnjavaju kako smo tukli blokadere na lokalnim izborima, a od 23 incidenta oni su izazvali 21. Sve smo dokumentovali, dostavili video-snimke, ali koga briga za istinu kada mogu da govore šta hoće – rekao je predsednik.

„Srbija danas brže napreduje“

Vučić je govorio i o ekonomskim odnosima Srbije i Crne Gore, podsećajući kako je izgledala situacija kada je postao predsednik Vlade Srbije.

– Kada sam postao premijer, Crna Gora je imala prosečnu platu od 495 evra, a Srbija 329 evra. Imali su gotovo 50 odsto veću platu od nas. Danas više nemaju – rekao je Vučić.

Predsednik Srbije istakao je da ga najviše zanima ekonomski razvoj Srbije i da veruje da će Srbija nastaviti da raste brže od regiona.

– Mi brže napredujemo i brže ćemo napredovati ekonomski. Mene najviše zanima naš ekonomski napredak – zaključio je Vučić.