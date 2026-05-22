Teška saobraćajna nesreća sa tragičnim posledicama dogodila se na obilaznici Radišani - Priština - Mirkovci, gde su četiri osobe izgubile život nakon silovitog sudara automobila marke BMW i kamiona sa kosovskim registarskim oznakama.

Prema dosadašnjim informacijama, sudar je bio izuzetno snažan, usled čega je BMW odmah zahvatio požar. Četiri osobe koje su se nalazile u automobilu nisu uspele da se spasu, a vozilo je gotovo potpuno izgorelo, javlja Alsat.

Novi detalji izlaze na videlo iz teške saobraćajne nesreće na obilaznici Radishan–Priština–Mirkovc, u kojoj su četiri osobe izgubile život nakon snažnog sudara automobila BMW i kamiona sa kosovskim tablicama. Policijski izvori sa mesta događaja navode za ALSAT da se ne isključuje mogućnost da je vozač BMW-a bila žena.

Međutim, zvanični organi još uvek ne saopštavaju informacije o identitetu žrtava, dok timovi sudske medicine i dežurni tužilac analiziraju svaki detalj sa lica mesta. Prema istim izvorima, na osnovu dosadašnjih zapažanja na terenu, postoje sumnje da je vozilom upravljala žena, ali zbog potpunog izgorevanja automobila i teškog stanja u kojem su pronađena tela, gotovo u kostima, zvanična identifikacija biće veoma otežana i zahtevaće obdukciju.

I dalje ostaje nejasno da li je u vozilu putovala porodica ili grupa osoba, a ne isključuje se ni mogućnost da je među žrtvama bilo i dece. Upravo zbog teškog stanja izgorelog vozila, veštačenje će trajati duže nego obično. Prema nezvaničnim policijskim informacijama, sumnja se da je nesreću izazvao vozač kamiona, koji je zbog umora izgubio kontrolu nad vozilom i prešao u suprotnu traku, u trenutku kada je iz suprotnog smera dolazio BMW.

Sudar je bio izuzetno snažan, zbog čega je vozilo odmah zahvatio požar. Od automobila je ostao samo metalni skelet, dok je put i dalje zatvoren zbog intenzivne istrage koju sprovode policija, tužilaštvo i ekipe sudske medicine.

Na licu mesta i dalje se nalaze brojne policijske snage, vatrogasci i ekipe hitne pomoći, dok se očekuje da će nadležni izaći sa zvaničnim saopštenjem tek nakon završetka kompletnih veštačenja. /Alsat.mk