Na ovogodišnjem 93. Međunarodnom sajmu poljoprivrede u Novom Sadu, kompanija Imlek nagrađena je najznačajnijim priznanjem koje se dodeljuje na ovoj manifestaciji – velikim šampionskim peharom kvaliteta. Pored toga, svi proizvodi brenda Moja Kravica osvojili su pojedinačna priznanja za kvalitet, a reč je prvenstveno o svežem i dugotrajnom mleku, jogurtu, kiselom mleku i drugim. Ovo priznanje predstavlja jedno od najznačajnijih koje se dodeljuje u okviru Novosadskog sajma i dodatno potvrđuje kvalitet i poverenje koje potrošači godinama imaju u proizvode kompanije Imlek.

Tokom ovogodišnjeg ocenjivanja kvaliteta, više od 25 proizvoda brenda „Moja Kravica“ dobilo je najviše ocene stručnog žirija. Posebna priznanja „Šampion sajma“ pripala su proizvodima: Moja Kravica D3 mleku, čokoladnom mleku, jogurtu i pavlaci. Upravo zahvaljujući rezultatima ovih proizvoda, brend „Moja Kravica“ i kompanija Imlek poneli su veliko šampionsko priznanje Novosadskog sajma.

„Veliki šampionski pehar za nas predstavlja potvrdu dugogodišnjeg rada, posvećenosti kvalitetu i zajedničkog truda svih koji učestvuju u proizvodnom procesu, od naših farmera do zaposlenih u kompaniji. Posebno smo ponosni što su baš proizvodi „Moja Kravica” odlikovani najvišim priznanjima za kvalitet i to od strane stručnog žirija ove prestižne manifestacije, u velikoj konkurenciji drugih prehrambenih proizvoda, s obzirom na to da se radi o jednoj od najstručnijih i najpriznatijih manifestacija u zemlji. Upravo ta činjenica za nas je najveća potvrda kvaliteta i motiv da nastavimo da razvijamo domaće proizvode najvišeg standarda“, izjavio je Darko Samardžija, izvršni direktor kompanije Imlek.

Kao najveći domaći otkupljivač sirovog mleka, Imlek sarađuje sa najvećim brojem farmera širom Srbije i svakodnevno otkupljuje više od 750.000 litara mleka. Tokom prethodne godine kompanija je od domaćih farmera otkupila više od 260 miliona litara sirovog mleka, čime nastavlja da pruža snažnu podršku domaćoj poljoprivredi, razvoju lokalne proizvodnje i očuvanju visokog kvaliteta svojih proizvoda.