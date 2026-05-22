Nesvakidašnji snimak iz divljine Kalifornije ponovo je pokrenuo raspravu među biolozima o mogućem povratku jedne od najkontroverznijih i dugo odsutnih vrsta sa ovog područja.

Divlji sivi vuk, za kog se verovalo da je nestao iz južnih delova Kalifornije, ponovo je primećen nakon više od jednog veka, i to na lokacijama gde ga stručnjaci nisu očekivali.

Put ka Nacionalnom parku Sekvoja

Sve je počelo početkom godine, kada je ženka sivog vuka, označena kao BEY03F, snimljena kamerom za nadzor divljih životinja u blizini Lankastera u južnoj Kaliforniji. Stručnjaci su tada ocenili da bi to mogao biti prvi potvrđeni slučaj prisustva vuka u tom delu države u poslednjih 100 godina.

Nova saznanja pokazuju da je ova mlada jedinka, stara oko tri godine, nastavila kretanje ka unutrašnjosti države i stigla čak do Nacionalnog parka Sekvoja.

Prema dostupnim podacima, BEY03F potiče iz čopora Bejem Sajo, koji živi u okrugu Plumas na severu Kalifornije.

Nakon što je napustila čopor, krenula je na dugo putovanje ka jugu, prelazeći stotine kilometara kroz izuzetno zahtevne predele — od pustinjskih oblasti do strmih planinskih zona, uključujući i opasne prelaze preko autoputeva.

Povratak sivih vukova u Kaliforniju

Ovaj slučaj dobija dodatni značaj kada se uzme u obzir istorija vrste u Kaliforniji. Sivi vukovi su nekada naseljavali gotovo celu teritoriju države, ali su početkom 20. veka gotovo potpuno istrebljeni tokom kampanja usmerenih na zaštitu stočarstva.

Poslednji poznati sivi vuk u Kaliforniji ubijen je 1924. godine u okrugu Lasen.

Tek 2011. godine vukovi su ponovo počeli da se vraćaju u Kaliforniju, kada su jedinke iz Oregona prešle granicu i naselile severne delove države. Danas se procenjuje da u Kaliforniji živi oko 60 vukova, uglavnom u udaljenim severnim regionima, dok u južnom delu države trenutno nema poznatih čopora.

Zbog toga kretanje ženke BEY03F privlači veliku pažnju stručnjaka, jer bi moglo da ukaže na moguće širenje vrste ka područjima iz kojih je nestala pre više od jednog veka.

Biolozi sada pažljivo prate da li je reč o usamljenoj jedinki u potrazi za novom teritorijom ili o mogućem početku formiranja novih čopora u južnoj Kaliforniji.