Reakcija prve dame SAD Melanije Tramp na prepoznatljivi ples svog supruga Donalda Trampa tokom nedavnog događaja postala je pravi hit na društvenim mrežama.

Trampov karakterističan ples, uz pomeranje kukova i podizanje ruku u ritmu muzike, već dugo je zaštitni znak njegovih javnih nastupa i omiljen među njegovim pristalicama. Ipak, američki predsednik je ranije priznao da njegova supruga nije previše oduševljena tim plesnim pokretima.

Snimak koji se poslednjih dana masovno deli nastao je tokom tradicionalnog Kongresnog piknika u Beloj kući, gde su Donald i Melanija Tramp ugostili članove Kongresa, Kabineta i njihove porodice.

Na videu se vidi kako Tramp opušteno pleše uz muziku benda, dok Melanija stoji pored njega i posmatra situaciju. Korisnici društvenih mreža odmah su primetili njen izraz lica, a mnogi tvrde da je izgledala neprijatno i da je u jednom trenutku pokušala da ga zaustavi.

„Izgledalo je kao da mu nekoliko puta govori: ‘Prestani’, a on je samo ljutito pogledao“, napisao je jedan korisnik. Drugi su, međutim, smatrali da je sve deo njihove interne šale i da je scena zapravo simpatična.

Bilo je i onih koji su branili predsednikov plesni stil. „Pustite čoveka da uživa. Njegov ples i pesma Y.M.C.A. podignu atmosferu gde god da se pojavi“, glasio je jedan od komentara.

Donald Tramp je i ranije govorio da Melanija ne voli kada pleše uz hit „Y.M.C.A“. Tokom jednog događaja našalio se:

„Ona mrzi kada plešem uz ono što neki zovu ‘gej nacionalnom himnom’. Kaže mi: ‘Molim te, nemoj da plešeš, to nije primereno predsedniku’. A ja joj kažem - možda nije, ali vodim u anketama za 20 odsto“, rekao je Tramp kroz smeh.

Tokom istog događaja predsednik SAD pohvalio je i govorničke sposobnosti svoje supruge, priznajući da ne voli da govori posle nje jer smatra da je izuzetno talentovana govornica.