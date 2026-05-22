Na društvenim mrežama pojavio se snimak na kome se vidi mlađa ženska osoba koja političkim neistomišljenicima pokazuje srednji prst.

Snimak prikazuje evidentno nezadovoljnu ženu ili devojku u iscepanoj majici koja nepristojno gestikulira okupljenima na štandu dok ih snima mobilnim telefonom. Na ovo, oni su uzvratili sa podignuta tri prsta.

Materijal jasno pokazuje da je nepristojna gestikulacija postala jedan od prepoznatljivih simbola dela blokaderskih okupljanja.

Umesto političkog programa, argumenata i poruka, u prvi plan su izbili uvrede, provokacije i srednji prst kao sredstvo u borbi za vlast.

Osim buke, blokada, agresije i konstantnog izazivanja haosa, javnost ni danas nije dobila odgovor na najvažnija pitanja koja se tiču države i nacionalnih interesa. Nema jasnog stava o evropskom putu, nema odgovora o Republici Srpskoj, nema ozbiljnog ekonomskog plana, nema vizije razvoja zemlje, nema konkretnih rešenja za građane.