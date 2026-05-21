Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić oštro je odgovorila novinarima Politica tokom panela na GLOBSEC forumu u Pragu, gde se povela rasprava o protestima i reakcijama policije u Srbiji.

Na pitanje o navodnim represivnim merama prema opoziciji i demonstrantima u Srbiji, Brnabićeva je poručila da se prema Beogradu primenjuju potpuno drugačiji kriterijumi nego prema pojedinim članicama Evropske unije.

– Ako pogledate mere koje policija primenjuje prema demonstrantima u Holandiji, Francuskoj ili Nemačkoj, čak i na prijavljenim protestima, a mi smo imali više od 13.000 neprijavljenih protesta, ne bih rekla da smo imali mere koje mogu da se porede sa onim što gledamo u nekim državama Evropske unije – rekla je Brnabićeva.

„Možda ste suzavac gledali u Holandiji“

Tokom razgovora pomenuta je i upotreba suzavca protiv demonstranata, nakon čega je predsednica Skupštine Srbije ironično odgovorila sagovorniku.

– Nisam videla suzavac. Možda je to bilo u Holandiji ili Sloveniji – rekla je Brnabićeva.

Voditeljka je zatim konstatovao da Brnabićeva smatra da deo narativa o Srbiji nije tačan, na šta je ona odgovorila:

– Apsolutno.

„Za Albaniju niko nije rekao ni reč“

Brnabićeva je kao primer navela i proteste u Albaniji, gde su, kako kaže, protiv demonstranata korišćeni suzavac i vodeni topovi, ali bez ozbiljnijih reakcija međunarodne javnosti.

– Videli smo, recimo, da su u Albaniji protiv demonstranata korišćeni suzavac i vodeni topovi, ali niko nije rekao ni reč. A zašto? Po mom mišljenju zato što je Albanija stopostotno usklađena sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije – rekla je ona.

Dodala je da se u slučaju Srbije često „zatvaraju oči pred činjenicama“, dok se istovremeno, kako tvrdi, guraju lažni narativi i primenjuju dvostruki standardi.

– U slučaju Srbije često se guraju lažni narativi i primenjuju potpuno drugačiji standardi – zaključila je Brnabićeva.