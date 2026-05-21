U rijalitiju Elita 9 tenzije se ne smiruju, a u centru velikog skandala našle su se Stanija Dobrojević i Anita Stanojlović.

Glavni povod njihovog žestokog sukoba jeste Marko Marković, sa kojim je Stanija bila u trogodišnjoj vezi.

Drama je kulminirala tokom emisije "Pretres nedelje", kada je Anita izrekla teške optužbe na njen račun, tvrdeći da je pravi razlog njenog raskida sa Markom navodno to što je pronašla njegove prepiske sa drugim muškarcima.

Dobrojevićeva nije želela da ostane nema na ove tvrdnje, pa je u radio-emisiji "Amnezija" javno stala u odbranu bivšeg partnera.

Podsetila je da ga je ranije nazivala jednom od svoje dve najveće ljubavi i istakla da smatra ružnim način na koji se govori o njihovom odnosu.

- Ovo je jako ružno jer smo mi tri godine bili u ozbiljnoj vezi. Ružno je da se ovako pljuje po nekome i da nekoga etiketirate, pa da ispadne da sam tri godine bila sa njim bez razloga. Ovo je prvi rekao Asmin, koji ga ne jer sam ja rekla da su mi dve najveće ljubavi Šareni i Marko. Anita otkriva stvari u kojima možda ima neke istine, ali sada ćemo da pravimo dečka gejem, a ona je bila sa njim intimna. Lep je i zgodan momak, pa mu ne prilaze samo devojke, već i gej muškarci, uglavnom zbog poruka o suplementima. Ružno je ako sam to pričala Taši, a da oni sada to koriste. Šta time postižu? - govorila je Stanija u rijalitiju.

Nakon njenog izlaganja, Stanojlovićeva je pokušala da objasni svoje tvrdnje.

-Samo sam rekla da pričaš o razlogu raskida sa Markom - konstatovala je ona.

Dobrojevićeva je odmah demantovala navode da je to bio razlog kraja njihove veze i još jednom stala u njegovu odbranu.

- To nije razlog raskida, to je velika laž. Bila sam sa tim dečkom tri godine u ozbiljnoj vezi, ozbiljnijoj nego sa Asminom. Mi se nismo razdvajali. Ne mislim da je gej, već da mu se udvaraju gej muškarci. Ne gledaju ga samo klinke, već i gej momci, ali on nije to - bila je uporna.

Dok bivša i sadašnja učesnica rijalitija vode rat zbog njegove privatnosti, Marković je odlučio da na celu situaciju odgovori bez ijedne izgovorene reči.

Na svom Instagram profilu objavio snimak na kojem pokazuje mišiće, jasno stavljajući do znanja da ga Anitine optužbe i komentari ne dotiču i da ne želi da učestvuje u daljoj drami.