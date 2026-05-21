Poznati pevač Stevan Anđelković godinama uspešno gradi karijeru na domaćoj estradi, dok u privatnom životu uživa u skladnom braku sa suprugom Natašom Anđelković.

Par je sudbonosno "da" izgovorio 2018. godine, nakon što su dugogodišnju vezu krunisali brakom.

Iako Stevan retko govori o privatnom životu, svojevremeno je ispričao anegdotu sa venčanja koja je mnoge nasmejala.

Naime, pevač je otkrio da njihova prva bračna noć nije protekla onako kako su planirali.

Nakon svadbenog veselja, njih dvoje želeli su da uživaju u romantičnim trenucima, ali ih je u tome omela mladina rodbina.

- Krenuo sam da joj skidam haljinu, želeli smo da imamo prvu bračnu noć, ali onda nam je njena rodbina u pet ujutru pozvonila na interfon jer nisu mogli da pronađu smeštaj. Izašla je da im pomogne, a ja sam za to vreme zaspao. Kada je pokušala da se vrati u stan, nije mogla da me probudi, pa je zajedno sa komšinicom morala da obije vrata kako bi ušla. Pravo ludilo - ispričao je pevač kroz smeh.

"Bila je antipatična"

Jednom prilikom je govorio i o njihovom prvom susretu, priznajući da mu je Nataša u početku delovala veoma antipatično.

- Pevao sam u jednom klubu kada sam je ugledao. Međutim, ona mi je bila totalno antipatična. Nisam poželeo ništa da imam sa njom. Bila je dominantna, pravila se važna, a zapravo je sve to bio odbrambeni mehanizam, njen štit. Pitala me je da otpevam neku pesmu, a ja sam rekao da je ne znam. Toliko me je nervirala - rekao je nedavno za domaće medije.